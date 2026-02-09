Поиски Усольцевых возобновляли в рамках расследования уголовного дела

Поисковики провели двухдневный рейд в конце января, но он не дал результатов.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в лесах Красноярского края, продолжили зимой в рамках расследования уголовного дела. Спасатели должны были обследовать заранее определенный участок, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на краевой главк Следственного комитета.
Красноярский поисково-спасательный отряд «Спасатель» провел двухдневные рейды 30 и 31 января, однако результатов это не принесло.
«Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было», — сообщил собеседник агентства.
Ранее 5-tv.ru писал, что пропавших в Красноярском крае Сергея и Ирину Усольцевых и их маленькую дочь Арину, вероятнее всего, смогут признать погибшими по решению суда только спустя два года после исчезновения.
Семья Усольцевых перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года после того, как ушла в лес в районе поселка Кутурчин. Региональное управление МВД уточнило, что супруги и их пятилетняя дочь бесследно исчезли во время похода в сторону горы Буратинка.
По факту пропажи людей возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Однако основной гипотезой следствия остается несчастный случай в условиях дикой природы.
Широкомасштабная поисковая операция шла до середины октября, после чего спасатели перешли к выполнению точечных проверок местности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 февр
- Сигнал из Европы: сыну пропавших Усольцевых позвонили из Испании
- 1 февр
- Повторные поиски пропавших Усольцевых не принесли результатов
- 1 февр
- Пропали без следа в тайге: когда семью Усольцевых признают погибшими
- 30 янв
- Надежда против тревоги: куда пропала семья Усольцевых — главные версии
- 30 янв
- Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
- 30 янв
- Снова в тайгу: в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
- 24 янв
- Доброволец рассказала о дальнейших планах поиска семьи Усольцевых
- 20 янв
- Сошел с ума? Версия об убийстве Усольцевым семьи находит подтверждение
- 18 янв
- Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
- 16 янв
- Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
Читайте также
85%
Нашли ошибку?