«Нужно меньше есть»: Марго Робби рассказала о неуместном подарке от коллеги

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Первой реакцией актрисы была нецензурная брань.

Как Марго Робби так быстро похудели после родов

Фото: www.globallookpress.com/David Jones

Тема:
Книги

Daily Mail: коллега Марго Робби подарил ей книгу и сделал намек на ее лишний вес

Актриса Марго Робби столкнулась с грубым намеком на лишний вес со стороны коллеги-мужчины в начале своей творческой деятельности. Об этом сообщает Mirror.

Кинозвезда разоткровенничалась во время беседы с певицей Charli XCX в рамках промокампании своего нового проекта «Грозовой перевал». Она призналась, что один из актеров, с которыми ей доводилось работать, вручил ей книгу.

Однако, по словам артистки, этот жест был завуалированным призывом срочно избавиться от лишних килограммов.

«Очень, очень рано в моей карьере актер, с которым я работала, подарил мне книгу под названием „Почему французские женщины не толстеют“. По сути это была книга, говорящая, что мне нужно меньше есть», — поделилась Робби.

Звезда добавила, что в тот момент ее первой реакцией была нецензурная брань в адрес коллеги.

Читайте также

Пока Голливуд не испортил: какие книги экранизируют в 2026 году

Журналисты издания отметили, что произведение Мирей Гильяно, о котором идет речь, позиционируется автором не как пособие по диете, а как гид по здоровому образу жизни.

Сейчас Марго Робби активно представляет экранизацию классического романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», где она исполнила роль Кэтрин. Партнером актрисы по фильму стал Джейкоб Элорди, сыгравший Хитклиффа.

На премьере картины в Лондоне Робби привлекла внимание публики не только эффектным готическим нарядом, но и особым аксессуаром — репликой браслета самой Шарлотты Бронте.

Изначально знаменитость планировала выступать исключительно в качестве продюсера ленты. Однако позже решила пройти кастинг на главную роль. Артистка призналась, что чувствовала огромную ответственность перед оригинальным материалом, работая над созданием фильма под руководством режиссера Эмиральд Феннел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Робби и Элорди подогревают слухи о романе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Книги
