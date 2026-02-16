Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 146 0

На место происшествия прибыли сотрудники аварийных и оперативных служб.

Атака ВСУ на Белгород и Белгородскую область — что известно

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Белгород и Белгородская область подверглась массированной ракетной атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один человек пострадал. Серьезные повреждения зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где у него выявили минно-взрывную травму и баротравму. Автомобиль получил повреждения кузова, колес и стекол.

В этот же день, массированной атаке ВСУ подверглась и Брянская область. Удары продолжались более 12 часов. За это время над территорией было сбито свыше 170 вражеских дронов.

Также один человек погиб в результате действий украинских беспилотников на поселок Центральный в ЛНР, а количество пострадавших составило 24 человека. 

До этого, в ночь с 14 на 15 февраля, боевики ВСУ нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. По предварительным данным, пострадали два человека. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, силы ПВО отражали атаку с позднего вечера до раннего утра. Кроме того, в результате обстрела в поселке Волна были зафиксированы повреждения резервуара с нефтепродуктами, склада и терминалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
16 февр
Силы ПВО уничтожили 1308 украинских дронов за прошедшую неделю
15 февр
Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА
15 февр
Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью
15 февр
В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека
14 февр
В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
13 февр
Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов
13 февр
Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
12 февр
Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
12 февр
Территорию нефтеперерабатывающего завода в Ухте атаковали дроны ВСУ
7 февр
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео