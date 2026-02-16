Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Белгород и Белгородская область подверглась массированной ракетной атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один человек пострадал. Серьезные повреждения зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где у него выявили минно-взрывную травму и баротравму. Автомобиль получил повреждения кузова, колес и стекол.

В этот же день, массированной атаке ВСУ подверглась и Брянская область. Удары продолжались более 12 часов. За это время над территорией было сбито свыше 170 вражеских дронов.

Также один человек погиб в результате действий украинских беспилотников на поселок Центральный в ЛНР, а количество пострадавших составило 24 человека.

До этого, в ночь с 14 на 15 февраля, боевики ВСУ нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. По предварительным данным, пострадали два человека. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, силы ПВО отражали атаку с позднего вечера до раннего утра. Кроме того, в результате обстрела в поселке Волна были зафиксированы повреждения резервуара с нефтепродуктами, склада и терминалов.

