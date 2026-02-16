Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

На место происшествия прибыли сотрудники аварийных и оперативных служб.
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Белгород и Белгородская область подверглась массированной ракетной атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один человек пострадал. Серьезные повреждения зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю», — говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где у него выявили минно-взрывную травму и баротравму. Автомобиль получил повреждения кузова, колес и стекол.
В этот же день, массированной атаке ВСУ подверглась и Брянская область. Удары продолжались более 12 часов. За это время над территорией было сбито свыше 170 вражеских дронов.
Также один человек погиб в результате действий украинских беспилотников на поселок Центральный в ЛНР, а количество пострадавших составило 24 человека.
До этого, в ночь с 14 на 15 февраля, боевики ВСУ нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. По предварительным данным, пострадали два человека. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, силы ПВО отражали атаку с позднего вечера до раннего утра. Кроме того, в результате обстрела в поселке Волна были зафиксированы повреждения резервуара с нефтепродуктами, склада и терминалов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 февр
- Силы ПВО уничтожили 1308 украинских дронов за прошедшую неделю
- 15 февр
- Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА
- 15 февр
- Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью
- 15 февр
- В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека
- 14 февр
- В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
- 13 февр
- Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов
- 13 февр
- Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
- 12 февр
- Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
- 12 февр
- Территорию нефтеперерабатывающего завода в Ухте атаковали дроны ВСУ
- 7 февр
- В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
Читайте также
78%
Нашли ошибку?