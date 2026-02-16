Силы ПВО уничтожили 1308 украинских дронов за прошедшую неделю

Наибольшее количество беспилотников ликвидировали 11 и 15 февраля.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За прошедшую неделю российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников над территорией России. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России, с которыми ознакомились РИА Новости.
Уточняется, что наибольшее количество дронов ликвидировали 11 февраля и 15 февраля — 458 и 222 единицы соответственно. Подавляющее количество атак со стороны боевиков ВСУ было совершено на европейскую часть России.
В период с 2 по 8 февраля силы ПВО перехватили не менее 1096 украинских беспилотников.
Российские системы противовоздушной обороны ежедневно демонстрируют свою мощь и устойчивость перед вражескими силами. В начале февраля было уничтожено 95 украинских беспилотников, атаковавших пять регионов России. В ночь с 6 на 7 февраля дежурные средства ПВО сбили 82 украинских дрона. Наибольшей атаке подверглась Волгоградская область — над ее территорией было уничтожено 45 БПЛА.
Позднее, 15 февраля, российская сторона ликвидировала 55 украинских беспилотников над территорией России. Из них 29- над акваторией Азовского моря, еще 23 — в небе над Краснодарским краем, а три аппарата перехватили над Черным морем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 февр
- Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 15 февр
- Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА
- 15 февр
- Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью
- 15 февр
- В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека
- 14 февр
- В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
- 13 февр
- Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов
- 13 февр
- Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
- 12 февр
- Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
- 12 февр
- Территорию нефтеперерабатывающего завода в Ухте атаковали дроны ВСУ
- 7 февр
- В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
Читайте также
78%
Нашли ошибку?