Силы ПВО уничтожили 1308 украинских дронов за прошедшую неделю

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 160 0

Наибольшее количество беспилотников ликвидировали 11 и 15 февраля.

Удары ВСУ по территории РФ: сколько сбили дронов за неделю

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую неделю российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников над территорией России. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России, с которыми ознакомились РИА Новости.

Уточняется, что наибольшее количество дронов ликвидировали 11 февраля и 15 февраля — 458 и 222 единицы соответственно. Подавляющее количество атак со стороны боевиков ВСУ было совершено на европейскую часть России.

В период с 2 по 8 февраля силы ПВО перехватили не менее 1096 украинских беспилотников.

Российские системы противовоздушной обороны ежедневно демонстрируют свою мощь и устойчивость перед вражескими силами. В начале февраля было уничтожено 95 украинских беспилотников, атаковавших пять регионов России. В ночь с 6 на 7 февраля дежурные средства ПВО сбили 82 украинских дрона. Наибольшей атаке подверглась Волгоградская область — над ее территорией было уничтожено 45 БПЛА.

Позднее, 15 февраля, российская сторона ликвидировала 55 украинских беспилотников над территорией России. Из них 29- над акваторией Азовского моря, еще 23 — в небе над Краснодарским краем, а три аппарата перехватили над Черным морем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
16 февр
Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
15 февр
Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА
15 февр
Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью
15 февр
В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека
14 февр
В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
13 февр
Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов
13 февр
Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
12 февр
Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
12 февр
Территорию нефтеперерабатывающего завода в Ухте атаковали дроны ВСУ
7 февр
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео