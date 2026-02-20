Без ЧП не обошлось: циклон «Валли» принес рекордные осадки в Центральную Россию

Судя по этому снимку из космоса, на котором циклон «Валли», Москва находится в самом центре снежной бури, но задевает она десятки областей от Балтики до Черного моря. Как страна борется со стихией — покажет корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

На этот раз снегопад ждали, но без ЧП все равно не обошлось. В Липецке обрушилась кровля одного из цехов по производству электромобилей, и из-под завалов доставали рабочих. А в Воронеже сильный ветер бросил дорожный знак в проезжавший мимо автобус. Пассажиры были в шоке.

Самая тяжелая ситуация была на трассе М-4 «Дон». В районе Богучара столкнувшиеся фуры перекрыли движение, в них врезались ехавшие сзади. Образовалась многокилометровая пробка.

В Москве фуры буксовали на МКАДе, их растаскивали тягачами. Но в столице снегопад ждали и готовиться начали заранее, на уборку снега направили сотни машин.

«Работаем как обычно. Как говорят, сначала и до конца. Уже весну хочется поскорее. Очень ждем, чтобы весна наступила», — отметил Уткир Омаров.

В итоге коллапса транспортной системы избежать удалось. В утренний час пик пробки в Москве составили не 10, а вполне привычные восемь баллов. Потом, правда, они выросли до девяти.

«Ощущения какого-то апокалипсиса нет. Наоборот, кажется, что Москва наконец привыкла к снегу. Мы вспомнили, что мы великая северная держава. Да, небольшие заторы на дорогах встречаются, но в целом все едет. Возможно, из-за того, что многие оставили машины дома, трафик не такой плотный», — отметил Трушнин.

Кадры работы нашей снегоуборочной техники облетели весь мир. На Западе пользователи соцсетей не поверили в их реальность. Они писали, что это такого не бывает, и видео сгенерировала нейросеть. Урбанист Дмитрий Гриднев объясняет этот феномен тем, что российские стандарты уборки снега давно уже выше западных.

«Москва достигла уровня очень оперативного выхода на уборку снега. Город не парализуется, все равно едет. Затрудняется движение, возникает какое-то неудобство, но, на самом деле, работа идет очень эффективно», — подчеркнул Гриднев.

Для сравнения, на кадрах из Нью-Йорка, снятых корреспондентом во время недавних метелей, снега немного, нет огромных сугробов на обочинах, как у нас. Но этого оказалось достаточно, чтобы парализовать логистику. В магазинах пустые полки: люди в панике смели все, а новый товар не завезли.

В России нет даже намека на подобное. Страна живет обычной жизнью: общественный транспорт, больницы, школы, магазины — все работает.

«Прогноз у нас примерно за два дня по подобным погодным явлениям. За два дня можно заранее подготовить и технику, и людей. Главное же, чтобы этой техникой управляли люди. Они должны быть не в отпусках, на рабочем месте, не болеть и так далее», — отметил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ ТТП РФ Константин Крохин.

Ни о каких пустых полках не может быть и речи. Даже домой еду можно по-прежнему заказать. Несмотря на снегопад, курьеры на электросамокатах продолжают колесить по городам.

«Тихо, аккуратненько. Опасно, упадешь — заказ испортится», — рассказал доставщик Нурьякди.

Каково это ездить на электросамокате по снегу, не поймешь, пока сам не попробуешь. Двухколесная техника на летней резине на льду практически неуправляема.

«Это очень скользко, это очень страшно, и я не представляю, как эти ребята работают в таких погодных условиях», — отметил корреспондент.

А еще в глубоком снегу неуправляемыми становятся фуры. Аварии с участием грузовиков осложнили движение практически на всех федеральных трассах, куда добрался циклон, так что пока лучше отложить поездку на автомобиле.

Снегопад к ночи накроет еще и Санкт-Петербург и продлится, по прогнозам синоптиков, до завтра. Но борьба с выпавшим снегом продолжится еще несколько дней. Возможно, и до начала весны.