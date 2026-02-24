Supercam S350 — в помощь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Расчеты БПЛА обеспечивают наведение и контроль поражения целей в зоне проведения спецоперации.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как Supercam S350 навел артиллерию на позиции ВСУ

Расчет беспилотника Supercam S350 обеспечил наведение российской артиллерии на позиции ВСУ на краснолиманском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Все цели были уничтожены.

Высокотехнологичный беспилотник Supercam S350 оснащен электрическим двигателем, что делает его полет практически бесшумным. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

