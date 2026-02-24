Синоптики предсказали дату завершения снегопадов в Москве

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

В зависимости от района города, высота сугробов может увеличиться до восьми сантиметров.

Когда закончится снег в Москве и Подмосковье: прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Погода

Синоптик Леус: снегопад в Москве прекратится в ночь на 26 февраля

Интенсивные снегопады в московском регионе полностью прекратятся только в ночь на 26 февраля. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на прогноз ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Метеоролог уточнил, что циклон, который сейчас определяет погодные условия в Центральной России, постепенно утрачивает энергию по мере продвижения к середине европейской части страны.

Эпицентр атмосферного вихря сместился в сторону Белоруссии. Однако его фронтальная часть продолжает оказывать серьезное влияние на Подмосковье и саму столицу.

В зависимости от района города, высота сугробов может увеличиться на величину от четырех до восьми сантиметров. Синоптик отметил, что южные и западные окраины региона примут на себя основной удар стихии. За сутки здесь может выпасть до девяти миллиметров осадков, в то время как в северной части Москвы зафиксируют более скромные показатели.

На протяжении всей среды, 25 февраля, в городе будет сохраняться слабая метель, и лишь к утру четверга небо окончательно очистится от облачности.

Отмечается, что текущий погодный сценарий выглядит более оптимистично по сравнению с предыдущими периодами этой зимы. Экстремально мощных снежных штормов до конца февраля больше не предвидится.

Предстоящие осадки будут носить умеренный характер и не приведут к транспортному коллапсу. Их объем значительно уступает рекордам, зафиксированным в середине зимнего сезона. К концу текущей недели москвичи могут рассчитывать на стабилизацию ситуации и прекращение затяжной череды метелей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
