Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех

Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка надела куртку поверх пижамы, когда уходила из дома

Пропавшая девятилетняя девочка в Смоленске торопилась на прогулку с собакой и надела куртку поверх пижамы. Об этом сообщает aif.ru.

Утром 24 февраля школьница вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы выгулять той-терьера. Девочка накинула куртку прямо поверх пижамы. Ключи и телефон оставила дома. По всей видимости, она не планировала уходить далеко.

Однако домой девочка так и не вернулась, спустя час мать нашла во дворе только собаку. Семья характеризуется как благополучная, ранее ребенок из дома не уходил.

Поиски продолжаются в круглосуточном режиме уже более двух суток. В операции задействованы сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, бойцы ОМОН, Росгвардии, военные, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Сальвар» и сотни местных жителей.

Обследуются дворы, подвалы, чердаки, заброшенные здания и гаражные кооперативы. География поисков расширена за пределы Смоленска — сейчас проверяют дачные кооперативы у аэродрома.

Возле Солдатского озера в Смоленске нашли серую детскую перчатку, которая может принадлежать пропавшей. Кроме того, в овраге рядом с озером обнаружены следы ребенка и собаки. Это место вызывает особое беспокойство у поисковиков.

По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ход расследования находится под контролем прокуратуры и центрального аппарата Следственного комитета.

