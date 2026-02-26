Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех
Она оставила ключи и телефон дома.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка надела куртку поверх пижамы, когда уходила из дома
Пропавшая девятилетняя девочка в Смоленске торопилась на прогулку с собакой и надела куртку поверх пижамы. Об этом сообщает aif.ru.
Утром 24 февраля школьница вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы выгулять той-терьера. Девочка накинула куртку прямо поверх пижамы. Ключи и телефон оставила дома. По всей видимости, она не планировала уходить далеко.
Однако домой девочка так и не вернулась, спустя час мать нашла во дворе только собаку. Семья характеризуется как благополучная, ранее ребенок из дома не уходил.
Поиски продолжаются в круглосуточном режиме уже более двух суток. В операции задействованы сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, бойцы ОМОН, Росгвардии, военные, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Сальвар» и сотни местных жителей.
Обследуются дворы, подвалы, чердаки, заброшенные здания и гаражные кооперативы. География поисков расширена за пределы Смоленска — сейчас проверяют дачные кооперативы у аэродрома.
Возле Солдатского озера в Смоленске нашли серую детскую перчатку, которая может принадлежать пропавшей. Кроме того, в овраге рядом с озером обнаружены следы ребенка и собаки. Это место вызывает особое беспокойство у поисковиков.
По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ход расследования находится под контролем прокуратуры и центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее 5-tv.ru писал, что нашли в переписках пропавшей девочки в Смоленске.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 февр
- Подозрительный сосед: новые детали исчезновения девятилетней девочки в Смоленске
- 26 февр
- Крутился несколько дней: у дома пропавшей в Смоленске девочки заметили незнакомца
- 26 февр
- Оставила телефон: что нашли в переписках пропавшей 9-летней девочки в Смоленске
- 26 февр
- Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске
- 26 февр
- Незнакомец на машине, овраг и родной отец: как продвигаются поиски пропавшей в Смоленске девочки
- 25 февр
- Волонтеры в Смоленске начали искать пропавшую школьницу за пределами города
- 25 февр
- Что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске — главное к этому часу
- 25 февр
- «По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
- 25 февр
- Около 200 человек ищут пропавшую школьницу в Смоленской области
Читайте также
43%
Нашли ошибку?