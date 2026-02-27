В МВД показали новые кадры со спасенной девочкой из Смоленска и ее похитителем
Ребенок пропал во время прогулки с собакой, поиски велись круглые сутки и закончились счастливым известием для родителей.
Фото, видео: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru
Новая видеозапись, на которой запечатлены похищенная в Смоленске девятилетняя девочка, а также предположительно выкравший ее мужчина, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. На этих кадрах — задержание похитителя и освобождение ребенка, школьницу выводят из подъезда чужого дома, а правоохранители обезвреживают злоумышленника в его квартире.
Девочка пропала утром 24 февраля. Она вышла на прогулку со своей собакой, а через час питомец уже бегал по двору один. Местные жители жаловались на подозрительного незнакомца, бродившего по районе несколько дней назад. Поиски велись круглосуточно, следователи и полиция изучали записи камер видеонаблюдения и опрашивали свидетелей.
Как рассказала Ирина Волк, 26 февраля ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района, там же находился мужчина 1983 года рождения. По данным источника 5-tv.ru, это человек с криминальным прошлым. Однако девочку обнаружили живой, ее здоровью ничто не угрожает. С подозреваемым работают правоохранители — выясняют его мотивы и цели.
Оперативники с помощью волонтеров установили автомобиль, на котором предполагаемый похититель мог перевозить ребенка, изъяли биологические объекты из салона и по результатам анализа ДНК вышли на след. Кроме того, внутри салона обнаружили сим-карту, принадлежащую местному жителю Сергею Г. — так удалось быстро выяснить, кто это и где живет.
Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, где находилась девочка, с ней была сожительница Сергея. Женщина утверждала, что даже не подозревала о случившемся — мужчина привел в дом школьницу и представил своей племянницей. Как ранее сообщал 5-tv.ru, ребенка направили на обследование, а утром она сможет вернуться к семье.
