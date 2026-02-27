ВСУ попытались атаковать Чувашию двумя ракетами

Мария Гоманюк
Одну из них перехватили российские средства противовоздушной обороны.

Как отразили атаку ВСУ в Чувашской Республики 27 февраля

Фото: © РИА Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Попытку ракетной атаки зафиксировали в Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

По информации оперативных служб, в сторону республики боевики киевского режима направили две ракеты. По данным властей, одну из них перехватили средствами противовоздушной обороны, а вторая изменила траекторию полета.

«По данным оперативных служб, две ракеты пытались нанести атаку на Чувашию», — отметили в сообщении.

Ракетную опасность в регионе сняли. Информации о возможных разрушениях и пострадавших нет.

Ранее, как писал 5-tv.ru, при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск погиб один человек и трое получили ранения.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала проведения специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и ракеты для атак на приграничные регионы страны и ударов по гражданской инфраструктуре.

Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

