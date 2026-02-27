В результате атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб и трое пострадали

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Боевики киевского режима нанесли удар по мирному населению. Их целью стал автосервис.

Из-за атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 27 февраля вновь атаковали Курск при помощи беспилотников. В результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, противник нанес удар по территории автосервиса, где в то время находился 25-летний сотрудник. К сожалению, он погиб.

«Самые искренние соболезнования родным и близким. Окажем всю необходимую поддержку семье», — написал в своем Telegram-канале Александр Хинштейн.

Он добавил, что в результате террористического акта со стороны ВСУ также пострадали трое мужчин, двое из которых — клиенты этого автосервиса. Пострадавшим сразу оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас их перевозят в областную больницу. Дополнительной информации об их состоянии нет.

На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник ранил троих человек в Херсонской области. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, женщина и двое мужчин ехали в автомобиле, когда их настиг дрон ВСУ.

