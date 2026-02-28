Иран закрыл воздушное пространство на фоне атак Израиля
До этого Иерусалим нанес ракетные удары по Тегерану.
Фото: Zuma/ТАСС
Из-за атак Израиля Иран принял решение полностью закрыть свое воздушное пространство для всех типов судов. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на пресс-секретаря организации гражданской авиации Маджида Ахвана.
«Воздушное пространство всей страны было закрыто на шесть часов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения, введенные Ираном, будут действовать до 15:00 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru писал, что 28 февраля свое воздушное пространство закрыл Израиль. Все гражданские аэропорты прекратили работу. Взлеты и посадки были временно приостановлены. Также в Иерусалиме был объявлен режим чрезвычайного положения.
Это случилось на фоне превентивного удара, который Израиль нанес по столице Ирана. Над Тегераном, как сообщало агентство IRNA, возвышался густой столб дыма. По имеющейся информации, ракеты попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. О пострадавших и погибших пока ничего неизвестно.
