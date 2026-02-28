Кадры из бомбоубежища в Израиле, где объявлена воздушная тревога

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

Несмотря на обострение конфликта, в городе спокойная обстановка.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Жители Израиля прячутся в бомбоубежищах после удара по Ирану

Жители Иерусалима прячутся в бомбоубежищах на фоне ответных действий со стороны Ирана. Кадры, снятые в израильском укрытии, публикует 5-tv.ru.

Одна из местных жительниц рассказала, что, несмотря на обострение конфликта, обстановка в городе в целом спокойная. Однако израильтяне последовали рекомендациям правительства и укрылись в безопасных местах.

На кадрах видно, что люди, находившиеся в бункерах, сохраняют спокойствие. Каждый занят своим делом: одни разговаривают, другие — играют в бильярд.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что военные нанесли превентивный удар по столице Ирана. В результате чего пострадало несколько объектов. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начавшуюся масштабную военную операцию «Эпичный гнев» против Тегерана. По словам главы Белого дома,  действия Тегерана напрямую угрожали Америке. О чем конкретно речь, он не уточнил. 

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне обострения конфликта между Иерусалимом и Тегераном взрывы также прогремели в Абу-Даби, Кувейте и Бахрейне. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Израиль нанес превентивный удар по Ирану
28 февр
ЦАХАЛ сообщил о новой ракетной атаке Ирана по Израилю
28 февр
Reuters сообщило о гибели ряда командиров КСИР в результате ударов по Ирану
28 февр
Трамп выступит с повторным обращением к нации
28 февр
Кувейт закрыл свое воздушное пространство из-за конфликта Израиля, США и Ирана
28 февр
«Атака во время Рамадана»: реакция зарубежных СМИ на обстрел Ирана
28 февр
МИД Ирана призвал все страны ООН осудить агрессию США и Израиля
28 февр
ЦАХАЛ призвал 70 тысяч резервистов после ударов по Ирану
28 февр
Иран нанес ракетные удары по четырем базам США
28 февр
МИД Ирана обвинил США и Израиль в агрессии
28 февр
Серия взрывов раздалась в Кувейте
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

14:15
ЦАХАЛ сообщил о новой ракетной атаке Ирана по Израилю
14:08
Reuters сообщило о гибели ряда командиров КСИР в результате ударов по Ирану
14:04
Пять младшеклассниц погибли в Иране из-за удара Израиля
14:00
Трамп выступит с повторным обращением к нации
14:00
«Паническая атака»: оставленная врачами дома роженица впала в кому
13:58
Кувейт закрыл свое воздушное пространство из-за конфликта Израиля, США и Ирана

Сейчас читают

Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео