В Бахрейне прогремели взрывы
В МИД рекомендовали гражданам и резидентам пользоваться основными дорогами только при крайней необходимости.
Фото: Reuters/Stringer
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Al Arabiya: несколько взрывов прозвучали в Бахрейне
В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги, власти призвали жителей ограничить передвижение по основным магистралям. По данным телеканала Al Arabiya, в стране также были слышны несколько взрывов.
В министерстве внутренних дел Бахрейна рекомендовали гражданам и резидентам пользоваться ключевыми дорогами только при крайней необходимости. Сообщение прозвучало после активации систем оповещения.
Обострение ситуации произошло на фоне резкой эскалации между Ираном и Израилем. Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ракетной операции против израильской территории. Ранее утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы. Иранские СМИ уточняли, что они были слышны в районе столичного аэропорта и в центральных кварталах города.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что действия носят превентивный характер. В стране ввели режим чрезвычайного положения. По данным израильского военного ведомства, операция получила название «Щит Иегуды» и готовилась около четырех месяцев.
Позднее с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он подтвердил начало военной операции против Ирана и заявил о планах уничтожить ракетную инфраструктуру исламской республики. В числе целей также названа смена действующего иранского руководства.
Ранее, как писал 5-tv.ru, в российском посольстве сообщили, что не располагают данными о пострадавших россиянах в Иране.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- Reuters сообщило о гибели ряда командиров КСИР в результате ударов по Ирану
- 28 февр
- Трамп выступит с повторным обращением к нации
- 28 февр
- Кувейт закрыл свое воздушное пространство из-за конфликта Израиля, США и Ирана
- 28 февр
- «Атака во время Рамадана»: реакция зарубежных СМИ на обстрел Ирана
- 28 февр
- Кадры из бомбоубежища в Израиле, где объявлена воздушная тревога
- 28 февр
- МИД Ирана призвал все страны ООН осудить агрессию США и Израиля
- 28 февр
- ЦАХАЛ призвал 70 тысяч резервистов после ударов по Ирану
- 28 февр
- Иран нанес ракетные удары по четырем базам США
- 28 февр
- МИД Ирана обвинил США и Израиль в агрессии
- 28 февр
- Серия взрывов раздалась в Кувейте
43%
Нашли ошибку?