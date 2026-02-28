«Атака во время Рамадана»: реакция зарубежных СМИ на обстрел Ирана

Reuters: надежда на мирное решение конфликта Израиля, США и Ирана ослабла

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла удар по Ирану. О том, как отреагировали зарубежные СМИ на обострение конфликта, — в материале 5-tv.ru.

Британское информационное агентство Reuters сообщило своей аудитории о самом ударе, о том, что эту атаку Израиль назвал превентивной, и упомянуло о причастности США к данным событиям.

Последние, по мнению британских журналистов, ослабляют все надежды на дипломатическое решение спора Ирана и Запада. А ведь именно он стал камнем преткновения между Вашингтоном и Тегераном, которые еще недавно пытались прийти к консенсусу. Однако отказ Ирана от уничтожения ракетной промышленности обострил ситуацию. Оружие, разрабатываемое в этой стране, по мнению президента США Дональда Трампа, может угрожать безопасности его государства.

Агентство уточнило, ссылаясь на американских чиновников, что военная кампания Штатов на территории Ирана продлится несколько дней, хотя масштаб планируемых действий еще не ясен. При этом представители израильских военных уточнили, что данная операция вместе с США планировалась несколько месяцев.

«Израиль начал атаку на Иран <...> во время Рамадана — священного мусульманского месяца поста, который соблюдается с рассвета до заката. Атака также произошла накануне еврейского праздника Пурим, который традиционно отмечает спасение евреев от уничтожения в древней Персии и начинается в понедельник», — отметили в агентстве.

Также Reuters сообщило об отсутствии в Тегеране верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его перевезли в безопасное место.

Британская газета The Guardian упомянула видео, которое опубликовал Трамп в своей социальной сети. В ролике он заявил об устранении угрозы от иранского оружия. Пообещал применить «подавляющую и разрушительную силу». А также призвал иранских граждан захватить правительство страны после окончания военной операции США.

Вспомнили в издании и о том, что в пятницу, 27 февраля, завершились переговоры Штатов с Ираном по ядерной программе последних. После которых Трамп заявил о том, что итогами этой встречи остался «недоволен».

Информационное агентство Associated Press помимо общей информации об ударах Израиля по Ирану упомянуло и о масштабах присутствия США в данном регионе.

«Перед ударами Трамп создал крупнейшее за десятилетия военное присутствие США на Ближнем Востоке и неоднократно угрожал применить силу, чтобы заставить Иран достичь соглашения об ограничении его ядерной программы и прекратить кровавое подавление общенациональных протестов», — отметили в СМИ.

Также агентство, ссылаясь на иранских чиновников, сообщило, что еще два месяца назад состоялась встреча между иранскими официальными лицами и союзными иракскими ополченцами. На этой встрече разрабатывались планы реагирования на удары по Ирану.

Решено, что в случае агрессии ответ будет направлен против американских сил и интересов в полуавтономном северном курдском регионе Ирака и соседней Иордании.

Американское издание U.S. News сделало акцент на жертвах среди военных США, которые неизбежны в вооруженном конфликте. Они привели слова Трампа о героях ради благородной миссии. Также там отметили, что американский президент предоставил выбор революционным силам Ирана. Первый вариант — сложить оружие ради иммунитета. Второй — пойти на «верную смерть».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции сообщил о проведении масштабной ответной операции против Израиля с применением ракет и беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.