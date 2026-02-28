США эвакуируют персонал с авиабазы в Катаре
Вашингтон выводит своих людей из-под ударов Ирана.
Фото: Reuters/PLANET LABS PBC
Вашингтон начал эвакуировать часть гарнизона авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает агентство Reuters.
Объект является крупнейшей авиабазой Вашингтона на Ближнем Востоке, на нем несут службу около 10 тысяч американских военнослужащих.
Ранее Иран ответил на совместные американо-израильские удары по центру Тегерана, атаковав Аль-Удейд ракетами.
Боевые действия коснулись Катара, Кувейта и Бахрейна, также взрывы прозвучали в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу Даби, в Дубаи идет массовая эвакуация.
После того, как Иран и еврейское государство обменялись ракетными ударами, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации 70 тысяч резервистов.
Тем временем Трамп объявил военную операцию «Эпическая ярость», которая призвана «навсегда отучить Иран сомневаться в военном могуществе США». Американцы намерены бомбить ракетные и военно-морские объекты Исламской республики, пока не уничтожат их полностью.
