США эвакуируют персонал с авиабазы в Катаре

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Вашингтон выводит своих людей из-под ударов Ирана.

Что происходит на военных базах США на Ближнем востоке

Фото: Reuters/PLANET LABS PBC

Тема:
Война Израиля и Ирана

Вашингтон начал эвакуировать часть гарнизона авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает агентство Reuters.

Объект является крупнейшей авиабазой Вашингтона на Ближнем Востоке, на нем несут службу около 10 тысяч американских военнослужащих.

Ранее Иран ответил на совместные американо-израильские удары по центру Тегерана, атаковав Аль-Удейд ракетами.

Боевые действия коснулись Катара, Кувейта и Бахрейна, также взрывы прозвучали в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу Даби, в Дубаи идет массовая эвакуация.

После того, как Иран и еврейское государство обменялись ракетными ударами, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации 70 тысяч резервистов.

Тем временем Трамп объявил военную операцию «Эпическая ярость», которая призвана «навсегда отучить Иран сомневаться в военном могуществе США». Американцы намерены бомбить ракетные и военно-морские объекты Исламской республики, пока не уничтожат их полностью.

