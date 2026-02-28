Безрассудная агрессия: МИД РФ отреагировал на операцию США против Ирана
Действия Вашингтона и Тель-Авива нарушают нормы международного права и направлены против суверенного государства — члена ООН.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина
МИД РФ: действия Вашингтона против Ирана нарушают нормы международного права
Военная операция США и Израиля против Ирана является заранее подготовленным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии. Об этом заявили в МИД РФ в Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что действия Вашингтона и Тель-Авива нарушают нормы международного права и направлены против суверенного государства — члена ООН.
«Речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права», — пояснили в заявлении.
В МИД РФ призвали к немедленной деэскалации и возвращению ситуации вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло.
Война Израиля и Ирана
Эскалация началась 28 февраля, когда в столице Ирана и других городах страны прогремели взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по иранским объектам. Вскоре объявили операцию «Щит Иегуды», подготовка к которой, по данным израильской стороны, велась совместно с США в течение четырех месяцев.
В дальнейшем президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной американской кампании под названием «Эпичный гнев». По его словам, целью ударов стали ядерная и ракетная программы Ирана. Он также заявил о намерении полностью уничтожить ракетный потенциал страны и допустил возможность смены власти в Тегеране.
В ответ МИД Ирана обвинило США и Израиль в нарушении территориальной целостности и нанесении ударов, в том числе по жилым районам. По сообщениям СМИ, взрывы произошли в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан, где расположен объект по обогащению урана.
Тегеран также объявил о начале ответных действий. Удары наносились по ряду израильских городов и американским военным базам. По мере развития конфликта сообщения о взрывах начали поступать и из соседних государств — ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта.
Ранее, писал 5-tv.ru, МИД Ирана призвал все страны ООН осудить агрессию США и Израиля.
