Число погибших при ударе Израиля по иранской школе увеличилось до 24

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз

Десятки человек получили ранения.

Сколько погибших в школе Ирана из-за удара Израиля сегодня

Фото: EPA/ТАСС

Тема:
Война в Иране

Число жертв удара Израиля по начальной школе на юге Ирана увеличилось до 24, сообщает Mehr. Также уточняется, что более 45 человек получили ранения.

«Школы и университеты не работают до последующего уведомления», — сообщили на официальном сайте иранского правительства.

Ранее сообщалось о гибели пяти детей в результате израильского удара по округу Минаб провинции Хормозган на юге Ирана. В результате атаки оказалась разрушена школа, где обучались девочки.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил 28 февраля о «превентивном» ударе по Ирану. СМИ сообщили о взрывах в центре Тегерана. Вскоре Израиль объявил об операции «Щит Иегуды». 

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной операции против Ирана, указав, что это нужно, чтобы остановить ядерную и ракетную программы страны. Трамп подчеркнул, что Тегеран не прислушался к предупреждениям США после операции «Полуночный молот» в 2025 году и продолжил ядерные разработки.

США намерены уничтожить ракетную инфраструктуру Ирана. Операция получила название «Эпичный гнев».

МИД Ирана обвинил Израиль и США в агрессии и нарушении суверенитета. Ведомство заявило, что удары пришлись по жилым районам.

Иран пообещал ответить на действия США и Израиля. Сообщается, что удары были нанесены по городам Израиля и американским базам. Напряженность распространилась на соседние страны: взрывы произошли в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Тема:
Война в Иране
