Четыре человека погибли при падении обломков ракеты в Сирии
Еще несколько человек получили ранения.
Фото: x/hamedalktbi890
Четыре человека погибли при падении обломков снарядов в сирийском городе Эс-Сувайда. Еще несколько человек получили ранения. Информацию об этом распространило государственное агентство SANA.
До этого на территории Ирана утром 28 февраля в результате ударов Израиля и США пострадали ученицы начальной школы в провинции Хормозган, округ Минаб. По последним данным, число погибших достигло 40 человек, ранения получили 48 человек.
В ответ на действия Израиля и США Иран атаковал объекты в еврейском государстве и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что ответные меры Тегерана будут продолжаться до полного поражения противника.
Израиль нанес превентивный авиаудар по объектам на территории Ирана утром 28 февраля. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских сил в масштабной операции против Тегерана. Он отметил, что цель действий — лишить Иран возможности создания ядерного оружия.
Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. В связи с этим США начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.
Одновременно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный авиаудар по военным объектам на западе Ирана, а к службе призвали 70 тысяч резервистов.
Как писал 5-tv.ru, представитель Генштаба Ирана Сарадар Шекарчи возложил основную ответственность за удары на США.
В МИД России призвали немедленно вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. В ведомстве осудили применение силы в разгар переговорного процесса. Также там подчеркнули, что цели агрессоров очевидны — разрушить конституционный строй и устранить руководство государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму.
