Укрепит многополярный мир: экс-советник генсека ООН о последствиях атаки на Иран

Никулин: если Иран устоит после атаки Израиля, это укрепит многополярный мир

Если Иран устоит после атак США и Израиля, то это приведет к укреплению многополярного мира. Таким мнением с «Известиями» поделился бывший советник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Игорь Никулин.

Он отметил, что удар, который был нанесен утром 28 февраля по Тегерану, — незаконная попытка свергнуть действующее иранское правительство.

«Это, конечно, вопиющий акт международного терроризма (речь про эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). Никаких правовых оснований для этого нет и не может быть», — сказал Никулин, подчеркнув, что Иран не вел никакую войну против Израиля.

Если бы Тегеран нанес массированный удар по Иерусалиму, то действия Израиля можно было хоть как-то оправдать. Но этого не было. Произошло все с точностью до наоборот, уточнил экс-советник генсека ООН.

Тель-Авив нанес превентивный удар по объектам на территории Ирана утром 28 февраля. Чуть позднее президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против Тегерана и заявил, что Вашингтон намерен лишить Иран возможности получить ядерное оружие. Позднее Иран выпустил ракеты в направлении Израиля. В ответ на это Иерусалим вновь атаковал Тегеран.

Ранее 5-tv.ru писал, что США окажется в западне затяжного конфликта. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

