КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Военные Исламской республики заявили, что ударили по военным базам Вашингтона.

Как Иран ответил США и Израилю

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews/Keystone Press Agency

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной наступательной операции «Правдивое обещание-4» против Тель-Авива и Вашингтона. Об этом сообщает агентство IRNA.

КСИР заявил, что атаковал американские базы в Бахрейне, Катаре, а также военные объекты «в самом сердце оккупированных палестинских земель». По словам элитных иранских военных, наступательная операция направлена против американской армии и будет продолжена.

Ранее утром 28 февраля Израиль атаковал Иран ракетами, поразив несколько центральных районов Тегерана. Сообщалось о жертвах среди мирных жителей.

Президент США Дональд Трамп и глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявили, что американо-израильская операция направлена на обезвреживание угрозы со стороны ИРИ. Эскалации предшествовали провальные переговоры по отказу Тегерана от разработки ядерного оружия. Как отмечали инсайдеры, Тель-Авив намеренно сорвал дипломатический процесс США и Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
28 февр
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
28 февр
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
28 февр
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
28 февр
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
28 февр
Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
28 февр
США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk
28 февр
«Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей
28 февр
Укрепит многополярный мир: экс-советник генсека ООН о последствиях атаки на Иран
28 февр
В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке
28 февр
«Четыре часа в небе»: Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

17:13
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
17:08
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
17:02
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
17:02
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
16:55
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
16:54
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля

Сейчас читают

Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео