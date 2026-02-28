КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
Военные Исламской республики заявили, что ударили по военным базам Вашингтона.
Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews/Keystone Press Agency
Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной наступательной операции «Правдивое обещание-4» против Тель-Авива и Вашингтона. Об этом сообщает агентство IRNA.
КСИР заявил, что атаковал американские базы в Бахрейне, Катаре, а также военные объекты «в самом сердце оккупированных палестинских земель». По словам элитных иранских военных, наступательная операция направлена против американской армии и будет продолжена.
Ранее утром 28 февраля Израиль атаковал Иран ракетами, поразив несколько центральных районов Тегерана. Сообщалось о жертвах среди мирных жителей.
Президент США Дональд Трамп и глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявили, что американо-израильская операция направлена на обезвреживание угрозы со стороны ИРИ. Эскалации предшествовали провальные переговоры по отказу Тегерана от разработки ядерного оружия. Как отмечали инсайдеры, Тель-Авив намеренно сорвал дипломатический процесс США и Ирана.
