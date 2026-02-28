Американский сенатор раскритиковал удары по Ирану
Политик-демократ призвал всех выступить против опасной и бессмысленной эскалации.
Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru
Сенатор от Демпартии США Тим Кейн раскритиковал удары по Ирану. По словам политика, они являются серьезной ошибкой. Об этом сообщает CNN.
Кейн отметил, что совместные с Израилем атаки, инициированные администрацией Дональда Трампа и Министерством обороны еврейского государства, представляют собой «колоссальную ошибку».
«Я молюсь, чтобы они не привели к гибели наших сыновей и дочерей, которые служат в военной форме в посольствах по всему региону», – заявил он.
Кейн призвал американский сенат незамедлительно возобновить работу и заблокировать применение войск США в Иране при помощи резолюции о военных полномочиях. По его словам, сейчас каждый сенатор в Штатах обязан официально выступить против этого опасного и бессмысленного шага.
Ранее на фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди призвал Вашингтон не эскалировать войну с Ираном и остановить кровопролитие.
