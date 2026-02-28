Финляндия осудила эскалацию напряженности на Ближнем Востоке
Страна выступает за максимальную сдержанность и продолжение усилий по прекращению ядерной программы Ирана.
Президент Финляндии Александр Стубб осудил действия США и Израиля, а также ответную атаку Ирана. Об этом он заявил в соцсети X.
«Мы (Финляндия. — Прим. ред.) осуждаем все действия, направленные на эскалацию конфликта в регионе, и призываем к предельной сдержанности», — написал Стубб.
По его словам, подобные удары подрывают стабильность в регионе. Стубб подчеркнул, что Финляндия выступает за максимальную сдержанность и продолжение усилий по прекращению ядерной программы Ирана и укреплению безопасности на Ближнем Востоке.
Атака США и Израиля на Иран
Конфликт разгорелся утром 28 февраля, когда Израиль провел превентивный авиаудар по объектам в Иране. В дальнейшем президент США Дональд Трамп подтвердил начало американской военной операции против Тегерана.
Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские объекты в Персидском заливе, в том числе четыре военные базы в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. По данным СМИ, взрывы также произошли в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
В ходе конфликта сообщения о взрывах поступали также из ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта. Как ранее писал 5-tv.ru, работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок.
Бахрейнский центр обслуживания Пятого флота США подвергся ракетному обстрелу. В связи с угрозой США начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.
Между тем ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Прим. ред.) нанес массированный авиаудар по западным районам Ирана и призвал на службу около 70 тысяч резервистов.
При этом в МИД России заявили о необходимости немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.
