По мнению эксперта, действия Израиля противоречат международным нормам, а США фактически находятся в состоянии войны с Ираном.
Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Действия Израиля в отношении Ирана не могут быть расценены как самооборона, поскольку они не соответствуют принципам превентивных ударов. Об этом заявил политолог Александр Храмчихин в беседе с 5-tv.ru.
«Насколько незаконны (удары. — Прим. ред.), этот вопрос сейчас вообще утратил смысл. Все законы закончились. <…> Никакой самообороны там нет абсолютно. Самооборона должна быть, если бы Иран атаковал Израиль. А поскольку этого не произошло, то нет никакой самообороны», — подчеркнул Храмчихин.
По словам политолога, США на данный момент фактически находятся в состоянии войны с Ираном, поскольку Вашингтон активно оказывал помощь Израилю в подготовке и проведении военной операции против Тегерана.
Кроме того, Храмчихин отметил, что на международной арене трудно говорить о состоянии войны, так как в последние годы практика официального объявления войны практически исчезла. Он привел в пример российско-украинский конфликт, где стороны продолжают воевать, но не находятся в формальном состоянии войны.
Когда речь зашла о вероятности вовлечения соседних с Ираном стран в конфликт, политолог выразил мнение, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива вряд ли будут активно участвовать в военных действиях. По его мнению, эти государства, скорее всего, ограничатся выражением недовольства.
Ранее, 28 февраля, армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». Израильские власти сообщили, что подготовка операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев.
Позднее президент США Дональд Трамп объявил о старте кампании «Эпичный гнев», целью которой стало уничтожение ядерных и ракетных программ Ирана.
В ответ Министерство иностранных дел Ирана обвинило США и Израиль в нарушении территориальной целостности страны и ударах, затронувших, в том числе, жилые районы. Взрывы были зафиксированы в таких городах, как Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
Иран сообщил о начале контрмер. Удары были нанесены по израильским городам и американским военным базам. В ходе конфликта сообщения о взрывах поступили также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.
Также движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе на юге Ирана фактически полностью остановлено.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
- 28 февр
- США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану
- 28 февр
- Lufthansa приостановила полеты в Израиль из-за обострения ситуации в Иране
- 28 февр
- Инфраструктура Бахрейна получила повреждения после удара Ирана
- 28 февр
- Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
- 28 февр
- В Иране почти полностью пропал интернет из-за военных действий
- 28 февр
- «Сейчас самое подходящее время»: как ситуация в Иране скажется на Украине
- 28 февр
- США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан
- 28 февр
- Большинство чиновников Ирана выжили после израильского обстрела
- 28 февр
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выжил после атаки Израиля и США
Читайте также
43%
Нашли ошибку?