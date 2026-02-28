Как минимум 60 детей погибли в школе Ирана в результате израильского обстрела
Еще 80 человек пострадали.
Фото, видео: Telegram/خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا/irna_1313; 5-tv.ru
Не меньше 60 детей погибли, еще 80 человек пострадали при ударе Израиля по начальной школе для девочек в Минабе на юге Исламской республики Иран. Об этом сообщил представитель Минздрава Хосейн Керманпур.
«60 погибших малолетних детей, 80 раненых, и только Бог знает, сколько еще тел детей будет извлечено из-под завалов. Боже, даруй терпения их семьям», — написал он на своей странице в соцсети Х.
На территории школы уже начали разбирать завалы — на кадрах с места обстрела можно различить рюкзаки школьников, сложенные вместе. На некоторых из них есть следы крови и пыль от разрушений.е
Удар по территории школы был нанесен в ходе массированных обстрелов со стороны Тель-Авива утром 28 февраля.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика ответит на удар по школе.
Глава дипведомства назвал эту агрессию грубым нарушением базовых принципов Устава Организации объединенных наций и явным преступлением против мира и международной безопасности.
