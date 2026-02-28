Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выжил после атаки Израиля и США
По информации СМИ, он был эвакуирован из обстрелянного Тегерана.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Верховный лидер Ирана выжил после атаки Израиля и США. Об этом сообщил NBC глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Насколько мне известно, аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан живы. Все высокопоставленные чиновники живы — все в порядке», — отметил дипломат.
Ранее СМИ сообщали, что Аракчи после начала обстрела был вывезен из Тегерана и эвакуирован в безопасное место.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».
Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Они запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана. Кроме того, он призвал граждан Ирана к свержению действующей власти.
В ответ на это Тегеран атаковал объекты Штатов на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ. А Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной наступательной операции против США и Израиля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Финляндия осудила эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
- 28 февр
- США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану
- 28 февр
- Lufthansa приостановила полеты в Израиль из-за обострения ситуации в Иране
- 28 февр
- Инфраструктура Бахрейна получила повреждения после удара Ирана
- 28 февр
- Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
- 28 февр
- В Иране почти полностью пропал интернет из-за военных действий
- 28 февр
- «Сейчас самое подходящее время»: как ситуация в Иране скажется на Украине
- 28 февр
- США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан
- 28 февр
- Большинство чиновников Ирана выжили после израильского обстрела
- 28 февр
- Как минимум 60 детей погибли в школе Ирана в результате израильского обстрела
Читайте также
43%
Нашли ошибку?