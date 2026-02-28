Россия и Китай созвали срочное заседание Совбеза ООН
Встреча пройдет в полночь по московскому времени.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Россия и Китай инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана. Об этом 28 февраля сообщило постоянное представительство Российской Федерации при ООН.
«Заседание состоится в 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по Москве). Поводом стали масштабные удары по иранской территории, которые нанесли Израиль и США, а также ответные действия Тегерана», — говорится в сообщении.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о намерении созвать Совбез ООН и призвал к деэскалации.
США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего есть разрушения и погибшие среди гражданского населения. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Атака была проведена, несмотря на проходившие на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранскому «ядерному досье». По данным СМИ, переговоры 26 февраля завершились без прорыва: американская сторона требовала от Ирана демонтажа ядерных объектов и передачи запасов урана, на что Тегеран не согласился.
В МИД РФ осудили нападение США и Израиля, назвав его опасной авантюрой и актом вооруженной агрессии против суверенного государства. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на Вашингтоне и Тель-Авиве, и призвали вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.
