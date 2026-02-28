Россия и Китай созвали срочное заседание Совбеза ООН

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 101 0

Встреча пройдет в полночь по московскому времени.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Россия и Китай инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана. Об этом 28 февраля сообщило постоянное представительство Российской Федерации при ООН.

«Заседание состоится в 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по Москве). Поводом стали масштабные удары по иранской территории, которые нанесли Израиль и США, а также ответные действия Тегерана», — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о намерении созвать Совбез ООН и призвал к деэскалации.

США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего есть разрушения и погибшие среди гражданского населения. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Атака была проведена, несмотря на проходившие на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранскому «ядерному досье». По данным СМИ, переговоры 26 февраля завершились без прорыва: американская сторона требовала от Ирана демонтажа ядерных объектов и передачи запасов урана, на что Тегеран не согласился.

В МИД РФ осудили нападение США и Израиля, назвав его опасной авантюрой и актом вооруженной агрессии против суверенного государства. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на Вашингтоне и Тель-Авиве, и призвали вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
28 февр
В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
28 февр
США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану
28 февр
Lufthansa приостановила полеты в Израиль из-за обострения ситуации в Иране
28 февр
Инфраструктура Бахрейна получила повреждения после удара Ирана
28 февр
Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
28 февр
В Иране почти полностью пропал интернет из-за военных действий
28 февр
«Сейчас самое подходящее время»: как ситуация в Иране скажется на Украине
28 февр
США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан
28 февр
Большинство чиновников Ирана выжили после израильского обстрела
28 февр
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выжил после атаки Израиля и США
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

18:54
В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
18:46
Спикер Минобороны КНР ответил на обвинения США в ядерных испытаниях
18:39
США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану
18:35
Lufthansa приостановила полеты в Израиль из-за обострения ситуации в Иране
18:34
Инфраструктура Бахрейна получила повреждения после удара Ирана
18:27
Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва

Сейчас читают

Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео