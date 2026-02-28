Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта

В международном аэропорту Кувейта произошла атака беспилотника. Об этом сообщила Служба гражданской авиации Кувейта.

По данным ведомства, удар пришелся по пассажирскому терминалу T1, где в результате повреждений пострадали несколько работников. Они получили легкие травмы.

Представители службы уточнили, что ущерб для инфраструктуры аэропорта оказался незначительным.

Инцидент произошел на фоне растущего военного напряжения в регионе, особенно в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном 28 февраля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану, который министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал «превентивным».

Согласно информации, операция была подготовлена совместно с США в течение нескольких месяцев, а ответные действия Ирана не заставили себя долго ждать. В ответ на удар Иран атаковал несколько американских военных объектов на Ближнем Востоке, включая базы в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

США начали масштабное военное наступление, запустив десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей, нацелив их на объекты на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция направлена на обеспечение безопасности страны в ответ на угрозу, которую представляет иранская ядерная программа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.