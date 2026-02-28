Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта
Служба гражданской авиации страны сообщила о незначительных повреждениях терминала и легких травмах работников.
Фото: Reuters/Stephanie McGehee
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В международном аэропорту Кувейта произошла атака беспилотника. Об этом сообщила Служба гражданской авиации Кувейта.
По данным ведомства, удар пришелся по пассажирскому терминалу T1, где в результате повреждений пострадали несколько работников. Они получили легкие травмы.
Представители службы уточнили, что ущерб для инфраструктуры аэропорта оказался незначительным.
Инцидент произошел на фоне растущего военного напряжения в регионе, особенно в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном 28 февраля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану, который министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал «превентивным».
Согласно информации, операция была подготовлена совместно с США в течение нескольких месяцев, а ответные действия Ирана не заставили себя долго ждать. В ответ на удар Иран атаковал несколько американских военных объектов на Ближнем Востоке, включая базы в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
США начали масштабное военное наступление, запустив десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей, нацелив их на объекты на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция направлена на обеспечение безопасности страны в ответ на угрозу, которую представляет иранская ядерная программа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- «Я в Дубае»: певица Нюша вышла на связь на фоне атак Ирана
- 28 февр
- «Хезболла» осудила американо-израильскую агрессию против Ирана
- 28 февр
- Доверие подорвано: политолог о риске применения ядерного оружия в войне с Ираном
- 28 февр
- Турция опровергла слухи об участии в атаке на Иран
- 28 февр
- ВС Иордании перехватили и сбили 49 иранских баллистических ракет и беспилотников
- 28 февр
- Абсолютное зло: журналист Такер Карлсон об атаке на Иран
- 28 февр
- Туристов не выпускают из отелей Дубая на фоне атак Ирана
- 28 февр
- КСИР: 200 военных США убиты и ранены при ударе Ирана по американским базам
- 28 февр
- «Это трагедия»: политолог Эрл Расмуссен о целях атаки США и Израиля на Иран
- 28 февр
- Летящие над Дубаем ракеты сняли на видео
43%
Нашли ошибку?