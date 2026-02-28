Риск дестабилизации всего региона: Лавров и глава МИД Катара обсудили обострение на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Катара обсудили урегулирование ситуации с Ираном

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Аль Тани. В ходе беседы стороны обсудили обострение ситуации вокруг Ирана и возможные пути деэскалации конфликта. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Собеседники единодушно высказались за прекращение любых военных действий, рискующих дестабилизировать весь регион», — сказано в сообщении ведомства.

Лавров и Аль Тани подчеркнули важность немедленного возвращения к политико-дипломатическому процессу, который позволил бы урегулировать накопившиеся проблемы между США, Израилем и Ираном. Министры отметили, что решение конфликта должно основываться на принципах Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия, а также учитывать законные интересы арабских стран Персидского залива.

Обострение ситуации вокруг Ирана произошло на фоне военных действий между Израилем и Ираном. В тот же день, когда состоялся разговор Лаврова с Аль Тани, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по территории Ирана, который министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал «превентивным». Операция была подготовлена в сотрудничестве с США.

Ответные действия Ирана не заставили себя долго ждать: в ответ на удар Израиля, Иран атаковал несколько американских военных объектов на Ближнем Востоке, включая базы в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

США, в свою очередь, начали масштабную военную операцию, запустив десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей, нацелив их на объекты на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что действия США направлены на обеспечение безопасности страны и защиту от угроз, которые могут исходить от Ирана, в том числе в контексте его ядерной программы.

