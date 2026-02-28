В результате атаки беспилотника на аэропорт Кувейта пострадали 12 человек
Удар по пассажирскому терминалу аэропорта произошел на фоне роста военной напряженности в регионе.
В международном аэропорту Кувейта произошло нападение с использованием беспилотного летательного аппарата, в результате которого пострадали 12 человек. Как сообщает агентство KUNA, удар пришелся по пассажирскому терминалу T1.
Вследствие атаки несколько работников терминала получили легкие травмы, однако ущерб инфраструктуре аэропорта оказался незначительным.
Инцидент произошел на фоне растущего военного напряжения в Персидском заливе, особенно на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Израильская армия (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла авиаудары по иранским объектам, что министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал как «превентивные» меры безопасности. Израильские власти сообщили, что операция была подготовлена в сотрудничестве с США на протяжении нескольких месяцев.
Ответные действия Ирана не заставили себя долго ждать. Иран атаковал несколько американских военных объектов на Ближнем Востоке, в том числе базы в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. В ответ на эти действия США начали масштабное военное наступление, запустив десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по иранским объектам.
