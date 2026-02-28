На западе Тегерана произошел мощный взрыв

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Взрыв предположительно был вызван попаданием снаряда в ракетный арсенал Ирана.

Фото, видео: Reuters/Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Al Hadath: на западе Тегерана прогремел мощный взрыв

На западе Тегерана прогремел мощный взрыв, который, по информации телеканала Al Hadath, мог быть вызван попаданием снаряда в один из армейских складов с ракетами. Взрыв произошел в районе, где, по предварительным данным, располагался ракетный арсенал иранской армии.

Информация о пострадавших и точных последствиях инцидента в настоящее время уточняется. Сведения о произошедшем остаются ограниченными.

Этот инцидент стал частью более широкого контекста военной эскалации на Ближнем Востоке, развивающейся на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 февраля провела серию превентивных ударов по иранским объектам, которые были частью операции «Щит Иегуды». Как сообщили израильские власти, подготовка операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев, и ее целью было предотвращение дальнейшего развития ракетной и ядерной угрозы со стороны Ирана.

После этих атак президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной кампании под названием «Эпичный гнев», целью которой стало уничтожение ядерных и ракетных объектов Ирана. В ответ на действия США и Израиля Иран выразил решительное осуждение, заявив, что их удары нарушают территориальную целостность страны и затронули жилые районы. Взрывы, связанные с этими ударами, были зафиксированы в нескольких городах Ирана, включая Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Иран также заявил о начале контрмер, в рамках которых были нанесены удары по израильским объектам и американским военным базам. В результате этих атак сообщения о взрывах поступили также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
28 февр
Футболистки сборной России играют в ОАЭ под свист иранских ракет
28 февр
Пентагон: военные США отразили сотни ударов ракет и дронов
28 февр
Трагедия в школах Ирана: почти 90 подростков погибли при обстрелах ракетами
28 февр
Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет в ответ на удары по его территории
28 февр
«Никогда не было так»: туристка об обстановке в Дубае после ударов Ирана
28 февр
«Жутко и страшно»: российские звезды оказались эпицентре атаки на Эмираты
28 февр
США и Израиль начали военную операцию против Ирана: хронология событий
28 февр
В результате атаки беспилотника на аэропорт Кувейта пострадали 12 человек
28 февр
В Иране погибли более 200 человек из-за атаки Израиля и США
28 февр
Пять дней — и конец? Политолог оценил, сколько продлится атака на Иран
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

21:51
Футболистки сборной России играют в ОАЭ под свист иранских ракет
21:40
Пентагон: военные США отразили сотни ударов ракет и дронов
21:35
Трагедия в школах Ирана: почти 90 подростков погибли при обстрелах ракетами
21:30
На западе Тегерана произошел мощный взрыв
21:17
Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет в ответ на удары по его территории
21:09
«Никогда не было так»: туристка об обстановке в Дубае после ударов Ирана

Сейчас читают

Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео