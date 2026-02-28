На западе Тегерана произошел мощный взрыв
Взрыв предположительно был вызван попаданием снаряда в ракетный арсенал Ирана.
Фото, видео: Reuters/Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026; 5-tv.ru
Al Hadath: на западе Тегерана прогремел мощный взрыв
На западе Тегерана прогремел мощный взрыв, который, по информации телеканала Al Hadath, мог быть вызван попаданием снаряда в один из армейских складов с ракетами. Взрыв произошел в районе, где, по предварительным данным, располагался ракетный арсенал иранской армии.
Информация о пострадавших и точных последствиях инцидента в настоящее время уточняется. Сведения о произошедшем остаются ограниченными.
Этот инцидент стал частью более широкого контекста военной эскалации на Ближнем Востоке, развивающейся на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 февраля провела серию превентивных ударов по иранским объектам, которые были частью операции «Щит Иегуды». Как сообщили израильские власти, подготовка операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев, и ее целью было предотвращение дальнейшего развития ракетной и ядерной угрозы со стороны Ирана.
После этих атак президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной кампании под названием «Эпичный гнев», целью которой стало уничтожение ядерных и ракетных объектов Ирана. В ответ на действия США и Израиля Иран выразил решительное осуждение, заявив, что их удары нарушают территориальную целостность страны и затронули жилые районы. Взрывы, связанные с этими ударами, были зафиксированы в нескольких городах Ирана, включая Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
Иран также заявил о начале контрмер, в рамках которых были нанесены удары по израильским объектам и американским военным базам. В результате этих атак сообщения о взрывах поступили также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.
