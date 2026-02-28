Трагедия в школах Ирана: почти 90 подростков погибли при обстрелах ракетами

Минобразования Ирана: почти 90 подростков погибли от попадания ракет в школы

Почти 90 подростков погибли в результате попаданий ракет в здания трех школ в разных районах Ирана. Об этом сообщили в Минобразования страны.

По информации ведомства, удары пришлись на учебные учреждения, в том числе не школу в округе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана, где обучались девочки младших классов. Событие произошло утром 28 февраля в ходе массированных обстрелов со стороны Израиля, как до этого сообщало 5-tv.ru. В результате атаки школа была полностью разрушена.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран даст ответ на удар по школе. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что произошедшее является грубым нарушением основных принципов Устава ООН и преступлением против мира и международной безопасности.

В связи с трагедией власти Ирана приняли решение временно закрыть все школы и высшие учебные заведения, чтобы обеспечить безопасность учащихся.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других городах страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивных ударах Армии обороны Израиля по иранским объектам. Позже была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало операции «Эпичный гнев» с американской стороны. Он заявил, что ее задачами являются уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива расценили как акт агрессии и нарушение суверенитета. Иранские СМИ сообщили о повреждениях как военных, так и гражданских объектов в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан. В регионе сохраняется высокая напряженность, и стороны не исключают дальнейшей эскалации.

