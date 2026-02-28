Трагедия в школах Ирана: почти 90 подростков погибли при обстрелах ракетами
Здания трех образовательных учреждений оказались под шквалом огня.
Фото, видео: Reuters/Amir Kholousi/ISNA/WANA; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минобразования Ирана: почти 90 подростков погибли от попадания ракет в школы
Почти 90 подростков погибли в результате попаданий ракет в здания трех школ в разных районах Ирана. Об этом сообщили в Минобразования страны.
По информации ведомства, удары пришлись на учебные учреждения, в том числе не школу в округе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана, где обучались девочки младших классов. Событие произошло утром 28 февраля в ходе массированных обстрелов со стороны Израиля, как до этого сообщало 5-tv.ru. В результате атаки школа была полностью разрушена.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран даст ответ на удар по школе. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что произошедшее является грубым нарушением основных принципов Устава ООН и преступлением против мира и международной безопасности.
В связи с трагедией власти Ирана приняли решение временно закрыть все школы и высшие учебные заведения, чтобы обеспечить безопасность учащихся.
Атака США и Израиля на Иран
Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других городах страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивных ударах Армии обороны Израиля по иранским объектам. Позже была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало операции «Эпичный гнев» с американской стороны. Он заявил, что ее задачами являются уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана и смена власти в стране.
В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива расценили как акт агрессии и нарушение суверенитета. Иранские СМИ сообщили о повреждениях как военных, так и гражданских объектов в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан. В регионе сохраняется высокая напряженность, и стороны не исключают дальнейшей эскалации.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- Футболистки сборной России играют в ОАЭ под свист иранских ракет
- 28 февр
- На западе Тегерана произошел мощный взрыв
- 28 февр
- Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет в ответ на удары по его территории
- 28 февр
- «Никогда не было так»: туристка об обстановке в Дубае после ударов Ирана
- 28 февр
- «Жутко и страшно»: российские звезды оказались эпицентре атаки на Эмираты
- 28 февр
- США и Израиль начали военную операцию против Ирана: хронология событий
- 28 февр
- В результате атаки беспилотника на аэропорт Кувейта пострадали 12 человек
- 28 февр
- В Иране погибли более 200 человек из-за атаки Израиля и США
- 28 февр
- Пять дней — и конец? Политолог оценил, сколько продлится атака на Иран
- 28 февр
- Израиль задействовал более 200 самолетов для удара по Ирану
Читайте также
43%
Нашли ошибку?