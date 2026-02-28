Бузова отменила поездку в Катар на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Певица Ольга Бузова приняла решение отказаться от намеченной поездки в Катар, связав это с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В своем Telegram-канале артистка выразила обеспокоенность ситуацией.

«Должна была вылетать в Катар со своей командой завтра. В итоге рейсы отменяют, небо закрыто! Это все ужасно. Мои друзья в Эмиратах в панике. Я с ними на связи. Сейчас приняла окончательное решение не рисковать, и сдаю билеты», — написала Бузова.

Ранее, на фоне обострения ситуации в регионе, певица Нюша, находящаяся в Дубае, заявила, что с ней и ее детьми все в порядке, несмотря на взрывы в городе. В обращении она подчеркнула, что обстановка остается стабильной, а ее семья внимательно следит за развитием событий.

Помимо этого, туристы, находящиеся в Дубае, сообщали, что, несмотря на несколько слышавшихся взрывов, массовая эвакуация не объявлялась, а связь и интернет продолжали работать в обычном режиме. Жители города продолжали выходить на улицы, не проявляя особого беспокойства.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других иранских городах. Израильская армия нанесла удары по иранским военным объектам, объявив о начале операции «Щит Иегуды», подготовленной совместно с США.

В ответ на это президент США Дональд Трамп подтвердил запуск операции «Эпичный гнев», целью которой стало уничтожение иранских ядерных и ракетных программ. В ходе атак, по сообщениям иранских СМИ, пострадали как военные, так и гражданские объекты в таких городах, как Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Иран в свою очередь ответил ракетными ударами по израильским и американским объектам. Взрывы также были зафиксированы в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

