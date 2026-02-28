«Безумие!» — девушка Дурова оказалась в эпицентре иранской атаки на Дубай

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Возгорание здания произошло в районе Пальм-Джумейра.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hubert Boesl; Telegram/Vavia’sjulivavilovaa /1185; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Девушка Павла Дурова опубликовала видео последствий удара в Дубае

Юлия Вавилова, девушка основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала в своем блоге видео последствий ракетной атаки в Дубае.

По ее словам, возгорание здания произошло недалеко от ее дома в районе Пальм-Джумейра.

На кадрах видно, как в результате удара вспыхнуло здание, а над ним поднимается густой столб черного дыма. На записи отчетливо слышен звук сирен машин экстренных служб.

Вавилова прокомментировала произошедшее. Она назвала случившееся безумием и выразила надежду, что все люди находятся в безопасности.

«Безумие, надеюсь, все в безопасности», — подписала она публикацию.

Атака США и Израиля на Иран

Военные действия между Ираном, Израилем и вовлеченными в конфликт государствами Персидского залива привели к ограничениям на авиасообщение и перемещение в регионе. Ряд стран закрыли воздушное пространство, отменены и задержаны рейсы, создаются риски для международных перелетов.

По данным АТОР, в ОАЭ находятся около 50 000 российских туристов. В связи с временными ограничениями в воздушном пространстве ОАЭ авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменила все рейсы 28.02.26 в/из Дубая и Абу-Даби.

На 1 марта выполнение рейсов по этим направлениям планируется на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости.

Пассажирам предоставляется: переоформление билетов на ближайшие даты при наличии мест, оформление вынужденного возврата средств, информирование осуществляется по контактам, указанным в бронировании.

Экстренный телефон посольства России в ОАЭ (Генконсульство в Дубае): +971 50 454 77 54

Горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД РФ (круглосуточно)

+7 495 695-45-45

e-mail: dskc@mid.ru

В МИД РФ заявили, что дополнительная информация будет публиковаться по мере изменения обстановки.

Генконсульство России в Дубае призвало россиян к осторожности из-за обострения конфликта. «Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми», — заявили в ведомстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
