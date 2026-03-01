Трамп: США уже знают имя нового лидера Ирана

Вашингтон уже знает, кто может возглавить Иран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News.

По словам американского лидера, в результате совместных ударов США и Израиля значительная часть высшего руководства Ирана погибла. Он отметил, что пока не располагает всеми деталями, но общая картина для Белого дома ясна.

Трамп добавил, что военная операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько Вашингтон сочтет необходимым. Главная задача США — лишить Тегеран возможности вести любую агрессивную деятельность.

«Мы нанесем ему (Ирану. — Прим. ред.) серьезный ущерб и полностью парализуем его деятельность. Это именно то, чего мы хотим», — подчеркнул Трамп.

Масштабная военная эскалация началась 28 февраля. Израиль запустил операцию «Щит Иегуды», атакуя иранские объекты. Почти одновременно США объявили о старте операции «Эпичный гнев», направленной на уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана. С американских кораблей были запущены десятки ракет Tomahawk.

Официальные власти Ирана обвинили Вашингтон и Тель-Авив в нарушении суверенитета. Сообщается, что под удары попали не только военные объекты, но и жилые кварталы в крупных городах: Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В качестве контрмер Иран атаковал американские военные базы и израильские города. Мощные взрывы зафиксированы на территории ОАЭ, Бахрейна и Катара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет по различным целям с начала ударов со стороны США и Израиля по его территориям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.