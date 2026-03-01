БПЛА и ракеты: атаки Ирана на объекты в ОАЭ и Бахрейне попали на видео
СМИ публикуют кадры разрушительных последствий.
Фото, видео: Reuters/Amir Cohen; 5-tv.ru
Иран атаковал беспилотниками и ракетами объекты в ОАЭ и Бахрейне
Иран атаковал дронами и ракетами объекты в ОАЭ и Бахрейне. Иранские СМИ публикуют кадры последствий ударов.
В частности, беспилотники повредили высотное здание в Бахрейне — оно полностью охвачено огнем. Кроме того, атакован морской порт Джебель-Али в Дубае. Он является одним из крупнейших в мире, где расположены силы американского флота.
Все началось с серии взрывов 28 февраля в Тегеране и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана.
