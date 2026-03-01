Власти Дубая рассказали, есть ли пострадавшие при атаке на Burj Al Arab

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Здание загорелось после удара беспилотника.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Artur Widak; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране

Пострадавших при ударе дрона по отелю Burj Al Arab в Дубае нет

Пострадавших при ударе беспилотника по отелю Burj Al Arab в Дубае нет. Об этом сообщили местные власти.

Знаменитый пятизвездочный отель, известный как Парус, загорелся после атаки Ирана. Об этом сообщала платформа Clash Report. До этого Иран атаковал международный аэропорт Дубая. В здании было сильное задымление. Люди спешно покинули здание, некоторые бросали свои чемоданы прямо в аэропорту.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории и объектам США в ответ на атаки 28 февраля. Иран, в частности, нанес удары по американской авиабазе в Абу-Даби и гражданским объектам. Взрывы фиксировались также в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

Тема:
Война в Иране
