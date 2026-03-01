Власти Дубая рассказали, есть ли пострадавшие при атаке на Burj Al Arab
Здание загорелось после удара беспилотника.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Artur Widak; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пострадавших при ударе дрона по отелю Burj Al Arab в Дубае нет
Пострадавших при ударе беспилотника по отелю Burj Al Arab в Дубае нет. Об этом сообщили местные власти.
Знаменитый пятизвездочный отель, известный как Парус, загорелся после атаки Ирана. Об этом сообщала платформа Clash Report. До этого Иран атаковал международный аэропорт Дубая. В здании было сильное задымление. Люди спешно покинули здание, некоторые бросали свои чемоданы прямо в аэропорту.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории и объектам США в ответ на атаки 28 февраля. Иран, в частности, нанес удары по американской авиабазе в Абу-Даби и гражданским объектам. Взрывы фиксировались также в Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
Ранее 5-tv.ru писал, что атаки Ирана на объекты в ОАЭ и Бахрейне попали на видео.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- При атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб
- 1 мар
- Трамп: США уже знают имя нового лидера Ирана
- 1 мар
- От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
- 1 мар
- Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
- 1 мар
- «Может вмешаться куда угодно»: геоаналитик назвал скрытую цель атаки США на Иран
- 1 мар
- БПЛА и ракеты: атаки Ирана на объекты в ОАЭ и Бахрейне попали на видео
- 1 мар
- Небензя назвал операции США и Израиля против Ирана безответственным шагом
- 1 мар
- Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана
- 1 мар
- Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
- 1 мар
- Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Читайте также
43%
Нашли ошибку?