«Были хлопки»: актриса Анастасия Крылова попала под атаку Ирана в аэропорту Дубая

Актриса Анастасия Крылова находилась в аэропорту Дубая во время атаки Ирана
Звезда сериала «Трудные подростки» Анастасия Крылова находилась в международном аэропорту в Дубае во время атаки Ирана. Актриса вышла на связь и рассказала 5-tv.ru, как люди спасались от ударов беспилотника.
«Прозвучала сигнализация на телефоне громко, за окном были хлопки. Мы все побежали вниз на минус первый этаж», — рассказала Крылова.
Девушка все еще находится в здании вместе со всеми, многие пассажиры расположились на полу.
«Вот такой вот отдых получился. Очень надеемся вернуться домой», — сказала актриса.
Известно, что в ходе ударов по меньшей мере один человек погиб и семеро пострадали. Нанесен ущерб одному из терминалов.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории и объектам США в ответ на атаки 28 февраля. Иран, в частности, нанес удары по американской авиабазе в Абу-Даби и гражданским объектам. Взрывы фиксировались также в Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана.
