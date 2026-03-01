«Были хлопки»: актриса Анастасия Крылова попала под атаку Ирана в аэропорту Дубая

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 91 0

Звезда сериала «Трудные подростки» вышла на связь с нашей редакцией.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Актриса Анастасия Крылова находилась в аэропорту Дубая во время атаки Ирана

Звезда сериала «Трудные подростки» Анастасия Крылова находилась в международном аэропорту в Дубае во время атаки Ирана. Актриса вышла на связь и рассказала 5-tv.ru, как люди спасались от ударов беспилотника.

«Прозвучала сигнализация на телефоне громко, за окном были хлопки. Мы все побежали вниз на минус первый этаж», — рассказала Крылова.

Девушка все еще находится в здании вместе со всеми, многие пассажиры расположились на полу.

«Вот такой вот отдых получился. Очень надеемся вернуться домой», — сказала актриса.

Известно, что в ходе ударов по меньшей мере один человек погиб и семеро пострадали. Нанесен ущерб одному из терминалов. 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории и объектам США в ответ на атаки 28 февраля. Иран, в частности, нанес удары по американской авиабазе в Абу-Даби и гражданским объектам. Взрывы фиксировались также в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
