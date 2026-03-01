Опасные каникулы: певица Ханна оказалась в эпицентре обстрелов в ОАЭ

Певица Ханна оказалась в эпицентре обстрелов в ОАЭ

Певица Ханна и ее близкие столкнулись с серьезной опасностью во время ночных атак в Дубае 1 марта. Об этом знаменитость рассказала в беседе с Super.

Исполнительница поделилась подробностями пережитого стресса, отметив, что обстановка в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) остается крайне напряженной из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам артистки, спокойный семейный отдых превратился в испытание, так как звуки взрывов и гул военной авиации не прекращались на протяжении многих часов, лишая людей сна и чувства безопасности.

Знаменитость подчеркнула, что системы противовоздушной обороны работали практически без перерывов.

«Очень громко летают истребители. На Пальме недалеко от нас на наших глазах упал дрон или его обломки в отель», — сообщила Ханна.

Певица упомянула о пожаре в легендарном гостиничном комплексе Бурдж-аль-Араб, который произошел в ту же ночь. Ситуация осложняется тем, что вместе с Ханной находятся дети, которые крайне остро реагируют на происходящее вокруг. Взрослые члены семьи также пребывают в состоянии сильного стресса, постоянно отслеживая сводки новостей.

Дальнейшее пребывание артистки в Дубае остается под вопросом из-за неопределенности с авиасообщением. Изначально возвращение в российскую столицу было намечено на 5 марта, однако массированные ракетные удары между Ираном, Израилем и США привели к временному параличу местных аэропортов. Ханна призналась, что пока не знает, удастся ли им вылететь вовремя, так как сроки возобновления стабильных рейсов постоянно сдвигаются.

«Пока думаем и наблюдаем за ситуацией. Неясно, насколько это затянется и получится ли у нас улететь», — добавила звезда.

