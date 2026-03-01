Иран начал ракетную атаку на Израиль

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 619 0

Удары носят поэтапный характер и направлены на американские военные базы в регионе.

Фото, видео: Reuters/Mohammed Salem; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран утром 1 марта возобновил ракетные обстрелы территории Израиля. Об сообщает иранское государственное телевидение.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что удары наносятся по израильским военным объектам.

Воздушная тревога объявлена в нескольких районах страны, включая окрестности Тель-Авива. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе систем противовоздушной обороны по перехвату ракет.

По данным израильской службы скорой помощи Magen David Adom, в результате попадания одной из ракет в центре страны погибла женщина, еще около 120 человек получили ранения.

Удары носят поэтапный характер и направлены на американские военные базы в регионе.

Взрывы сегодня также прогремели в столице Катара Дохе, Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, где под удар попали объекты, связанные с военной инфраструктурой США.

В Дубае обломки сбитого беспилотника вызвали пожар в порту Джебель-Али, есть один погибший. Власти ОАЭ осудили атаку как «опасную эскалацию».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и назвали его преемника
1 мар
Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
1 мар
«Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи
1 мар
Иранская авиация атаковала военные объекты США в Персидском заливе и Ираке
1 мар
Заперты тысячи россиян: Ближний Восток закрыл небо из-за атак Израиля и США
1 мар
Почему ожидания США о коллапсе политической системы Ирана не оправдываются — мнение политолога
1 мар
«Все были в неведении»: россиянка рассказала о ситуации в Катаре
1 мар
«Рассмотрели все сценарии»: Иран был готов к гибели Али Хаменеи
1 мар
В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
1 мар
В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:49
В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и назвали его преемника
11:42
Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
11:35
Опасные каникулы: певица Ханна оказалась в эпицентре обстрелов в ОАЭ
11:30
Пленник грязевой ловушки: мужчина три дня голодал в глубокой яме
11:26
Иран начал ракетную атаку на Израиль
11:20
«Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи

Сейчас читают

В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Политический шантаж: Спрятавшийся в бункере Зеленский подгадил двум своим соседям
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео