Иран начал ракетную атаку на Израиль
Удары носят поэтапный характер и направлены на американские военные базы в регионе.
Фото, видео: Reuters/Mohammed Salem; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иран утром 1 марта возобновил ракетные обстрелы территории Израиля. Об сообщает иранское государственное телевидение.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что удары наносятся по израильским военным объектам.
Воздушная тревога объявлена в нескольких районах страны, включая окрестности Тель-Авива. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе систем противовоздушной обороны по перехвату ракет.
По данным израильской службы скорой помощи Magen David Adom, в результате попадания одной из ракет в центре страны погибла женщина, еще около 120 человек получили ранения.
Удары носят поэтапный характер и направлены на американские военные базы в регионе.
Взрывы сегодня также прогремели в столице Катара Дохе, Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, где под удар попали объекты, связанные с военной инфраструктурой США.
В Дубае обломки сбитого беспилотника вызвали пожар в порту Джебель-Али, есть один погибший. Власти ОАЭ осудили атаку как «опасную эскалацию».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и назвали его преемника
- 1 мар
- Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
- 1 мар
- «Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи
- 1 мар
- Иранская авиация атаковала военные объекты США в Персидском заливе и Ираке
- 1 мар
- Заперты тысячи россиян: Ближний Восток закрыл небо из-за атак Израиля и США
- 1 мар
- Почему ожидания США о коллапсе политической системы Ирана не оправдываются — мнение политолога
- 1 мар
- «Все были в неведении»: россиянка рассказала о ситуации в Катаре
- 1 мар
- «Рассмотрели все сценарии»: Иран был готов к гибели Али Хаменеи
- 1 мар
- В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
- 1 мар
- В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана
Читайте также
43%
Нашли ошибку?