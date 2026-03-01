Нефтяной танкер попал под обстрел в территориальных водах Омана

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

На борту танкера находились 20 человек.

Какова обстановка в Ормузском проливе и в Омане

Фото: Reuters/Marco Bello

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Нефтяной танкер подвергся обстрелу в территориальных водах Омана. Атака произошла на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Оманский центр морской безопасности.

По данным центра, судно под флагом Палау было атаковано в пяти морских милях к северу от порта Хасаб в провинции Мусандам. В результате нападения пострадали четыре члена экипажа, они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Всего на борту танкера находились 20 человек — 15 граждан Индии и пятеро иранцев. Все они были эвакуированы.

Спасательная операция проводилась координированно Королевским флотом Омана совместно с военными и силами безопасности. Это подтверждает высокую готовность страны к чрезвычайным ситуациям на море.

Инцидент произошел в непосредственной близости от Ормузского пролива — узкого морского коридора, через который проходит около 20 миллионов баррелей нефти ежедневно.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил суда в этом районе, что пролив подвергнется блокировке.

Спутниковые снимки подтверждают скопление десятков танкеров и газовозов у портов ОАЭ и побережья Омана, которые не могут продолжить движение.

Атака на танкер произошла на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану и ответных обстрелов Израиля иранскими ракетами. В регионе сохраняется крайне напряженная обстановка, ВМС США объявили зону предупреждения для судоходства в Персидском заливе, не гарантируя безопасность прохода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

