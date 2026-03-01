Как минимум десять человек погибли в результате стрельбы у консульства США в Пакистане

В пакистанском городе Карачи произошла стрельба возле консульства США, в результате которой скончались как минимум десять человек. Об этом сообщает агентство Fars.

Агрессивно настроенные демонстранты вступили в открытое противостояние с силами правопорядка, обеспечивавшими охрану периметра дипломатического объекта. Ситуация быстро вышла из-под контроля — в районе правительственного квартала раздались выстрелы, приведшие к многочисленным жертвам среди присутствующих.

По сведениям газеты Dawn, триггером для начала масштабных протестных акций послужили сообщения о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Для усмирения толпы и предотвращения проникновения на территорию представительства полиция и спецподразделения применили спецсредства, включая дубинки и слезоточивый газ.

Нападение США и Израиля на Иран

Резкое обострение ситуации произошло 28 февраля, когда в Тегеране и ряде других иранских городов прогремели мощные взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля провела упреждающую атаку по целям на территории республики. Вскоре Тель-Авив объявил о начале операции «Щит Иегуды», подготовленной при координации с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил запуск отдельной американской кампании под названием «Эпичный гнев». По заявлению Вашингтона, задачи операции включают ликвидацию иранской ядерной и ракетной инфраструктуры, а также политическую трансформацию действующей власти в стране.

В Министерстве иностранных дел Ирана произошедшее расценили как прямую агрессию и грубое нарушение государственного суверенитета. Иранские СМИ сообщили, что под удары попали не только военные объекты, но и жилые кварталы в Куме, Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане.

Ответные действия Тегерана не заставили себя ждать: были произведены ракетные пуски по территории Израиля и по американским объектам в регионе. Сообщения о взрывах поступали также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта, что свидетельствует о расширении зоны конфликта.

На фоне этих событий стало известно о гибели верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. По имеющейся информации, он скончался в результате удара по его резиденции.

