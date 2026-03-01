Иран пообещал нанести удар «с прежде невиданной силой» по США и Израилю
Секретарь ВСНБ Исламской Республики призвал народ к единству.
Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru
Иран пообещал нанести удар с прежде невиданной силой по США и Израилю
Вооруженные силы Ирана 1 марта нанесут США и Израилю удар с прежде невиданной ими силой. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики Али Лариджани, сообщает иранское государственное телевидение.
«Мы заставим Израиль и США раскаяться. Солдаты и народ Ирана преподадут им незабываемый урок», — написал Лариджани в соцсети X.
Условия ударов по базам США
Лариджани подчеркнул, что Иран не планирует атаковать соседние государства. Однако удары будут наноситься по американским военным базам в регионе.
«Если американские базы в регионе будут служить интересам Вашингтона, мы нанесем по ним удар. Мы атаковали и продолжим атаковать базы в регионе, пока они будут под контролем США», — заявил секретарь ВСНБ, его слова приводит телеканал Al Jazeera.
Призыв к единству
На фоне гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля Лариджани также предостерег иранцев от внутренней разобщенности.
«Группы, которые стремятся разделить Иран, должны знать: мы этого не потерпим», — заявил чиновник, выступая в эфире гостелевидения.
Он также обвинил США и Израиль в стремлении «разграбить и развалить» Исламскую Республику.
