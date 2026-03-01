Иран пообещал нанести удар «с прежде невиданной силой» по США и Израилю

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 187 0

Секретарь ВСНБ Исламской Республики призвал народ к единству.

Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран пообещал нанести удар с прежде невиданной силой по США и Израилю

Вооруженные силы Ирана 1 марта нанесут США и Израилю удар с прежде невиданной ими силой. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики Али Лариджани, сообщает иранское государственное телевидение.

«Мы заставим Израиль и США раскаяться. Солдаты и народ Ирана преподадут им незабываемый урок», — написал Лариджани в соцсети X.

Условия ударов по базам США

Лариджани подчеркнул, что Иран не планирует атаковать соседние государства. Однако удары будут наноситься по американским военным базам в регионе.

«Если американские базы в регионе будут служить интересам Вашингтона, мы нанесем по ним удар. Мы атаковали и продолжим атаковать базы в регионе, пока они будут под контролем США», — заявил секретарь ВСНБ, его слова приводит телеканал Al Jazeera.

Призыв к единству

На фоне гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля Лариджани также предостерег иранцев от внутренней разобщенности.

«Группы, которые стремятся разделить Иран, должны знать: мы этого не потерпим», — заявил чиновник, выступая в эфире гостелевидения.

Он также обвинил США и Израиль в стремлении «разграбить и развалить» Исламскую Республику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
1 мар
Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
1 мар
«Взрывы каждые пять минут»: турист из России о проведенной в Дубае ночи под канонадой ПВО
1 мар
Генконсульство РФ в Дубае выпустило срочные рекомендации для россиян в ОАЭ
1 мар
В Иране объявили священную войну Израилю и США
1 мар
Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты при ударах по базам США
1 мар
Путин выразил соболезнования президенту Ирана после гибели Хаменеи
1 мар
В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера
1 мар
Как минимум десять человек погибли в результате стрельбы у консульства США в Пакистане
1 мар
Израильские войска атакуют центральные районы Тегерана
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
14:29
Трех пропавших туристов нашли в Пермском крае — есть погибшие
14:26
Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
14:21
Месяц искушений и признаний: любовный гороскоп для знаков зодиака на март 2026
14:18
Иран пообещал нанести удар «с прежде невиданной силой» по США и Израилю
14:15
Судьбоносный март, страстный апрель, тревожный май: любовный гороскоп для знаков зодиака на весну 2026

Сейчас читают

В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео