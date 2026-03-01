В Москве возник стихийный мемориал у посольства Ирана

Горожане выражают соболезнования.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Жители Москвы начали приносить цветы и детские игрушки к зданию дипломатической миссии Ирана. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Стихийный мемориал образовался непосредственно у входа в учреждение, рядом с официальной табличкой «Посольство Исламской Республики Иран». Люди выражают сочувствие и поддержку иранскому народу после трагических событий, связанных с масштабной военной операцией США и Израиля. Представители Тегерана ранее подтвердили, что в результате ударов погибли ключевые фигуры военного командования, включая верховного лидера страны Али Хаменеи, который возглавлял вооруженные силы республики.
Ситуация обострилась после того, как 28 февраля США официально объявили о начале совместных с Израилем боевых действий против иранских объектов. Воздушные атаки затронули не только военные цели, но и гражданскую инфраструктуру. В частности, в городе Минаб под удар попала начальная школа, что привело к массовым жертвам. По актуальной информации, количество погибших детей в результате этого инцидента достигло 148 человек.
В качестве ответных мер иранская сторона задействовала беспилотники и ракетное вооружение для обстрела американских военных баз, дислоцированных в ближневосточном регионе. Сообщалось также о взрывах в крупных городах Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае и Абу-Даби.
