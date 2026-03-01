В Багдаде толпа начала штурм посольства США из-за убийства лидера Ирана Хаменеи
Иракцы вышли на улицы в знак протеста против действий США и Израиля.
Фото, видео: Reuters/Ahmed Saad; 5-tv.ru
В Багдаде местные жители начали штурм посольства США, протестуя против действий Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана.
Иракцы вышли на улицы после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его тело обнаружили на месте ракетного удара по резиденции в Тегеране. Огромные разрушения в охраняемом комплексе подтверждают спутниковые снимки, опубликованные газетой The New York Times.
Военное противостояние на Ближнем Востоке началось утром 28 февраля. Израиль нанес серию ударов, которые поддержали и США. Американский президент Дональд Трамп официально заявил, что атака якобы была необходима для устранения ядерной угрозы со стороны Тегерана и обеспечения безопасности Штатов.
Иран незамедлительно ответил на агрессию. Военные силы страны атаковали американские базы и израильские города.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что военная операция США на территории Ирана развивается стремительнее, чем предполагалось изначально. Такую оценку дал американский лидер.
