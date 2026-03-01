«С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране
Первые удары по республике начались 28 февраля.
Фото, видео: Reuters/The White House; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп: военная операция США в Иране продвигается быстрее, чем планировали
Военная операция США на территории Ирана развивается стремительнее, чем предполагалось изначально. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.
«Трамп заявил журналисту CNBC Джо Кернену, что военные операции США в Иране «идут с опережением графика», — сообщил телеканал.
При этом президент США предпочел не раскрывать конкретные детали и ближайшие тактические шаги.
Масштабная эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля с серии мощных взрывов в крупнейших городах Ирана. Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции под названием «Щит Иегуды». Почти одновременно Вашингтон подтвердил старт собственной операции «Эпичная ярость», целью которой стала ликвидация ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана.
В ответ иранские военные произвели массированные ракетные пуски по территории Израиля и американским базам в регионе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство иностранных дел России осудило убийство иранского лидера Али Хаменеи. Российские дипломаты призвали остановить боевые действия и вернуться к переговорам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- В Багдаде толпа начала штурм посольства США из-за убийства лидера Ирана Хаменеи
- 1 мар
- Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
- 1 мар
- Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе
- 1 мар
- США и Израиль атаковали гостелерадиокомпанию Ирана IRIВ в прямом эфире
- 1 мар
- «Может стать затяжным»: сенатор Келли о сроках конфликта на Ближнем Востоке
- 1 мар
- Трамп заявил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана
- 1 мар
- Ось обезглавлена: ЦАХАЛ объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана
- 1 мар
- Семья экс-президента Ирана опровергла заявления о его гибели
- 1 мар
- «Невыполнимая задача»: Иран заявил о провале планов США по смене режима
- 1 мар
- Полное прекращение помощи? Что ждет Зеленского после ударов по Ирану
Читайте также
43%
Нашли ошибку?