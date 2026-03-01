«С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране

Трамп: военная операция США в Иране продвигается быстрее, чем планировали

Военная операция США на территории Ирана развивается стремительнее, чем предполагалось изначально. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Трамп заявил журналисту CNBC Джо Кернену, что военные операции США в Иране «идут с опережением графика», — сообщил телеканал.

При этом президент США предпочел не раскрывать конкретные детали и ближайшие тактические шаги.

Масштабная эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля с серии мощных взрывов в крупнейших городах Ирана. Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции под названием «Щит Иегуды». Почти одновременно Вашингтон подтвердил старт собственной операции «Эпичная ярость», целью которой стала ликвидация ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана.

В ответ иранские военные произвели массированные ракетные пуски по территории Израиля и американским базам в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство иностранных дел России осудило убийство иранского лидера Али Хаменеи. Российские дипломаты призвали остановить боевые действия и вернуться к переговорам.

