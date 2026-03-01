«С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Первые удары по республике начались 28 февраля.

Фото, видео: Reuters/The White House; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Трамп: военная операция США в Иране продвигается быстрее, чем планировали

Военная операция США на территории Ирана развивается стремительнее, чем предполагалось изначально. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Трамп заявил журналисту CNBC Джо Кернену, что военные операции США в Иране «идут с опережением графика», — сообщил телеканал.

При этом президент США предпочел не раскрывать конкретные детали и ближайшие тактические шаги.

Масштабная эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля с серии мощных взрывов в крупнейших городах Ирана. Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции под названием «Щит Иегуды». Почти одновременно Вашингтон подтвердил старт собственной операции «Эпичная ярость», целью которой стала ликвидация ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана.

В ответ иранские военные произвели массированные ракетные пуски по территории Израиля и американским базам в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство иностранных дел России осудило убийство иранского лидера Али Хаменеи. Российские дипломаты призвали остановить боевые действия и вернуться к переговорам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
В Багдаде толпа начала штурм посольства США из-за убийства лидера Ирана Хаменеи
1 мар
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
1 мар
Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе
1 мар
США и Израиль атаковали гостелерадиокомпанию Ирана IRIВ в прямом эфире
1 мар
«Может стать затяжным»: сенатор Келли о сроках конфликта на Ближнем Востоке
1 мар
Трамп заявил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана
1 мар
Ось обезглавлена: ЦАХАЛ объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана
1 мар
Семья экс-президента Ирана опровергла заявления о его гибели
1 мар
«Невыполнимая задача»: Иран заявил о провале планов США по смене режима
1 мар
Полное прекращение помощи? Что ждет Зеленского после ударов по Ирану
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:27
В Багдаде толпа начала штурм посольства США из-за убийства лидера Ирана Хаменеи
22:15
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
22:07
ОАЭ закрыли посольство в Тегеране и отозвали руководителя дипмиссии
21:58
«С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране
21:44
«Лицемер»: на Западе высмеяли призыв Зеленского развивать конфликт с Ираном
21:32
Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе

Сейчас читают

Опасно лететь? Что происходит с рейсами в Египет
Вице-президент РСТ рассказал, что делать туристам на Ближнем Востоке
«Взрывы каждые пять минут»: турист из России о проведенной в Дубае ночи под канонадой ПВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео