Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

На месте происшествия работают оперативные службы.

В Новороссийске поврежден дом из-за падения обломков БПЛА

Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Новороссийске

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли удар по Новороссийску. В результате пострадали четыре многоквартирных дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Из-за атаки беспилотников ранен один человек, ему оказывают медпомощь, сообщил мэр.

«В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу», — написал Андрей Кравченко.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Как добавил градоначальник, в школе № 29 развернут пункт временного размещения.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Больше всего в результате террористических действий ВСУ страдают города, граничащие с Украиной. Противник наносит удары не только при помощи дронов, но и ракет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки украинских дронов в Брянкой области погибла мирная жительница. ВСУ целенаправленно ударили по автомобилю, в котором находилась женщина. Это произошло в селе Чернооково.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
