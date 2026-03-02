Взрыв прогремел рядом с ядерным объектом в Исфахане и иранской базой ВВС

Взрыв прогремел возле ядерного объекта в Исфахане и базы ВВС Ирана. Информацию подтвердило агентство Reuters.

В тот же день в интернете появились кадры атаки на военную базу Королевских ВВС Великобритании «Акротири» на Кипре. На записи, сделанной местными жителями, зафиксирован момент удара ракеты или обломка сбитого беспилотника, после чего последовал взрыв.

Несмотря на использование дронов, повреждения базы оказались незначительными, а пострадавших не было.

Кроме того, в ночь с 1 марта Иран также нанес удар по американской базе в Эрбиле, расположенной в Иракском Курдистане. Согласно данным иранских источников, беспилотник поразил склад боеприпасов, и это привело к вторичной детонации и крупному пожару.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар был нанесен по одной из центральных площадей Тегерана, расположенной вблизи посольства России. По предварительным данным, взрыв произошел в районе, где находятся несколько дипломатических представительств, в том числе российское.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

