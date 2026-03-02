Взрыв прогремел рядом с ядерным объектом в Исфахане и иранской базой ВВС

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Инцидент произошел на фоне продолжающейся военно-политической напряженности в регионе.

Взрыв рядом с ядерным объектом в Исфахане и базой ВВС Ирана

Фото: www.globallookpress.com/ Eli Basri

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Взрыв прогремел возле ядерного объекта в Исфахане и базы ВВС Ирана. Информацию подтвердило агентство Reuters.

В тот же день в интернете появились кадры атаки на военную базу Королевских ВВС Великобритании «Акротири» на Кипре. На записи, сделанной местными жителями, зафиксирован момент удара ракеты или обломка сбитого беспилотника, после чего последовал взрыв.

Несмотря на использование дронов, повреждения базы оказались незначительными, а пострадавших не было.

Кроме того, в ночь с 1 марта Иран также нанес удар по американской базе в Эрбиле, расположенной в Иракском Курдистане. Согласно данным иранских источников, беспилотник поразил склад боеприпасов, и это привело к вторичной детонации и крупному пожару.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар был нанесен по одной из центральных площадей Тегерана, расположенной вблизи посольства России. По предварительным данным, взрыв произошел в районе, где находятся несколько дипломатических представительств, в том числе российское.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
2 мар
Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
2 мар
На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
2 мар
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с рейсами с Ближнего Востока
2 мар
«Звук взрыва заглушил музыку»: что происходит с российскими туристами в Дубае
2 мар
Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет
2 мар
Путин призвал к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
2 мар
МИД назвал число россиян, обратившихся за помощью на Ближнем Востоке
2 мар
«Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
2 мар
Пентагон: США готовы далеко зайти в операции против Ирана
2 мар
Нестабильность на Ближнем Востоке: пожары и переносы рейсов — подробно в видео
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

20:12
Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
20:07
«День Х наступил внезапно»: возлюбленный Лерчек рассказал о внезапных родах блогера
20:01
На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
19:55
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с рейсами с Ближнего Востока
19:44
«Яркий человек, любящий женщин»: Волочкова — о покончившем с собой Джабраилове
19:35
«Звук взрыва заглушил музыку»: что происходит с российскими туристами в Дубае

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео