Первые рейсы с Ближнего Востока приземлились в России

Туристы рассказали, что им пришлось пережить.

Только спустя три дня после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке в Москве приземлились первые рейсы. Туристы рассказали, что им пришлось пережить во время обстрелов.

«Никогда так не хотелось вернуться домой, как сегодня. Было прям страшно даже на улице находиться, когда нас в номер уже заселили… Сирены на телефонах, когда у всех одновременно, конечно, наводят мандража», — рассказывает Евгения.

«Была забавная ситуация, когда сработала ПВО и был след на небе, хлопок, через несколько секунд на пляже сделали музыку погромче», — делится Владимир.

Еще несколько рейсов из Дубая приземлились этой ночью в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

