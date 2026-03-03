Первые рейсы с Ближнего Востока приземлились в России
Туристы рассказали, что им пришлось пережить.
Фото, видео: 5-tv.ru
Только спустя три дня после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке в Москве приземлились первые рейсы. Туристы рассказали, что им пришлось пережить во время обстрелов.
«Никогда так не хотелось вернуться домой, как сегодня. Было прям страшно даже на улице находиться, когда нас в номер уже заселили… Сирены на телефонах, когда у всех одновременно, конечно, наводят мандража», — рассказывает Евгения.
«Была забавная ситуация, когда сработала ПВО и был след на небе, хлопок, через несколько секунд на пляже сделали музыку погромче», — делится Владимир.
Еще несколько рейсов из Дубая приземлились этой ночью в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
