Нетаньяху: Трамп — уникальный президент

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 42 0

Премьер Израиля указал на решительность американского лидера и его способность принимать важные решения.

Что Нетаньяху говорит про Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News назвал президента США Дональда Трампа уникальным лидером.

«Трамп — уникальный президент, отличающийся решительностью, ясностью и способностью принимать важные решения», — сказал он.

Он также рассмеялся в ответ на вопрос о том, что втянул Трампа в войну.

«Это просто абсурд. Дональд Трамп — самый сильный лидер в мире. Он делает то, что считает правильным для Америки. Он также делает то, что считает правильным для будущих поколений», — сказал Нетаньяху в интервью Fox News, когда его попросили прокомментировать подобную точку зрения.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
3 мар
«Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад
3 мар
Первые рейсы с Ближнего Востока приземлились в России
3 мар
Трамп пообещал предпринять меры после атаки на посольство США в Эр-Рияде
3 мар
Два против одного: Нетаньяху призвал Саудовскую Аравию встать на сторону Израиля
3 мар
Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
3 мар
Беспилотник ударил по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию
3 мар
Протесты против агрессии США и Израиля охватили города Ирана
3 мар
СМИ сообщили о запуске Ираном сверхтяжелой ракеты
3 мар
Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран
3 мар
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Орлан-10» и артиллерия работают сообща. Лучшее видео из зоны СВО
6:45
Дмитриев рассказал о мощном послании президента ОАЭ
6:44
В Амстердаме обнаружили ранее неизвестную работу Рембрандта
6:30
Королева эпизодов: пять самых ярких ролей актрисы Риммы Марковой
6:17
«Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад
6:05
Российский «Ураган» прошелся по красноармейскому направлению. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео