Нетаньяху: Трамп — уникальный президент
Премьер Израиля указал на решительность американского лидера и его способность принимать важные решения.
Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News назвал президента США Дональда Трампа уникальным лидером.
«Трамп — уникальный президент, отличающийся решительностью, ясностью и способностью принимать важные решения», — сказал он.
Он также рассмеялся в ответ на вопрос о том, что втянул Трампа в войну.
«Это просто абсурд. Дональд Трамп — самый сильный лидер в мире. Он делает то, что считает правильным для Америки. Он также делает то, что считает правильным для будущих поколений», — сказал Нетаньяху в интервью Fox News, когда его попросили прокомментировать подобную точку зрения.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.
